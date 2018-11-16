Пентагон готовит новую атаку на Сирию, - А.Рискин

08:58 18.11.2018

Андрей Рискин

Заместитель главного редактора "Независимой газеты"

16.11.18



Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн", пройдя вечером 15 ноября Гибралтарский пролив, вошла в акваторию Средиземного моря. Об этом сегодня сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Автоматической идентификационной системы передвижения судов (AIS).



Группа следует в направлении Восточного Средиземноморья, откуда весной 2018 года его палубная авиация наносила удары по целям в Сирии. Тогда первоначально планировалось ударить по правительственным объектам в Сирии, но в итоге самолеты с этого авианосца нанесли удары по террористам "Исламского государства" (запрещено в РФ) в Сирии в рамках операции "Непоколебимая решимость".



До этого авианосец находился с четырехдневным визитом в Лиссабоне, который был приуроченным к годовщине окончания Первой мировой войны. До этого авианосная группа участвовала в учениях НАТО "Единый трезубец – 2018", но покинула их раньше срока из-за плохих погодных условия.



На борту "Гарри Трумэна" дислоцированы 90 самолетов и вертолетов, а сопровождают авианосец ракетный крейсер и четыре эсминца. Суммарно они могут несли более двух сотен крылатых ракет "Томагавк". Напомним, что в последней атаке на сирийские правительственные позиции было задействовано около сотни "Томагавков".



Осталось только выяснить, какие цели выберет в Сирии Пентагон. Вариантов, естественно, только два – позиции боевиков "Исламского государства" ли же правительственные и военные объекты (как это было 14 апреля с.г.). Правда, с первым вариантом могут быть проблемы после того, как Россия поставила сирийской армии зенитно-ракетные комплексы С-300 (и есть подозрение, что именно российские военные эти комплексы сейчас обслуживают).