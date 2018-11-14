 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как Москва отстаивает кибернетический мир, - Алексей Бирюков
09:03 18.11.2018

В ООН представлены российские резолюции по информационной безопасности

Об авторе: Алексей Викторович Бирюков – ведущий эксперт Центра международной информационной безопасности и научно-технологической политики МГИМО МИД России, кандидат исторических наук.
14.11.2018

В Первом и Третьем комитетах Генассамблеи (ГА) ООН одобрены проекты сразу двух резолюций, инициированных Россией и группой соавторов. Во вторник "добро" получил документ "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", а несколькими днями раньше – "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности".

20 лет назад Россия первой в мире подняла в ООН вопрос о вызовах и угрозах, зарождающихся в информационном пространстве. По нашей инициативе в повестку дня ГА стал ежегодно включаться пункт, связанный с ситуацией в информационной сфере и обеспечением международной информационной безопасности (МИБ). Все это время шло острое противоборство вокруг проблем МИБ, которое было отмечено и розами, и шипами. Интеллектуально-политическая борьба интенсифицировалась в связи с созданием в 2004 году Группы правительственных экспертов (ГПЭ) по международной информационной безопасности при генеральном секретаре ООН.

Отмечу, что число соавторов инициированных нами резолюций неуклонно возрастало, что указывало на понимание в международном сообществе важности темы для глобальной безопасности и стратегической стабильности в мире.

Резолюция "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", в поддержку которой высказались 88 стран, крайне проста и во многом носит технический характер. В ней, в частности, предложено государствам информировать генсека ООН о своей точке зрения на проблемы в сфере борьбы с преступлениями в кибернетической сфере и на основе этой информации представить Генассамблее доклад на 74-й сессии.

Проблема противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях по своему масштабу и всеохватности давно превратилась в глобальную угрозу, от которой страдают все страны, независимо от уровня развития. Генсек ООН Антониу Гутерриш оценил потери мировой экономики от кибератак в 1,5 трлн долл. в год. Хотя реальный ущерб значительно больше. Многие государства и корпорации скрывают такую информацию, опасаясь навредить собственной репутации. Соответственно значительно выросли затраты государственных органов и бизнеса на борьбу с кибернетической угрозой.

На глобальном информационном пространстве происходит сращивание террористов с хакерами, занимающимися взломом серверов с чувствительной информацией. Ситуация осложняется отсутствием полноценной международно-правовой базы для борьбы с данным феноменом. Ее важным компонентом могла бы стать подготовленная по инициативе России Конвенция по противодействию преступлениям в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

Что касается второй российской резолюции, то ее соавторами стали 32 страны. Она была поддержана 109 голосами. Против проголосовали западные страны и их единомышленники.

Наш документ содержит два принципиально важных элемента. Во-первых, первоначальный свод правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, сформулированный на основе соответствующих рекомендаций упомянутой ГПЭ 2013 и 2015 годов.

Во-вторых, призыв к Генассамблее создать в 2019 году Рабочую группу ООН по МИБ открытого состава (РГОС) с мандатом, предусматривающим обсуждение всего спектра вопросов обеспечения международной информационной безопасности с особым вниманием к нормам ответственного поведения в глобальном информационном пространстве, вопросам применимости в нем международного права и наращиванию потенциала развивающихся стран.

РГОС по сравнению с ГПЭ имеет более высокий статус в рамках ООН, поскольку в ее работе смогут принять участие все заинтересованные государства – члены ООН. Она может выдвигать предложения в адрес непосредственно ГА, являясь ее рабочим органом, и вырабатывать и принимать документы, которые после одобрения могут иметь международно-правовой характер. Рабочая группа будет функционировать на основе консенсуса. Она призвана придать переговорному процессу более демократический, инклюзивный и прозрачный характер.

С помощью этого механизма предполагается продолжить работу по темам обеспечения международной информационной безопасности и наладить институциональный диалог с широким кругом участников под эгидой ООН, в том числе по проблемам мер доверия. Важным аспектом деятельности рабочей группы станет возможность проведения межсессионных встреч с представителями бизнеса, неправительственных организаций и научного сообщества многих стран.

В общем, в год 20-летия переговорного процесса по МИБ в ООН Россия подтвердила свою лидирующую роль и выступила с прорывными инициативами.

США представили собственный проект резолюции, назвав ее "Поощрение ответственного поведения государств в киберпространстве в контексте международной безопасности". В поддержку резолюции высказалось 139 стран, против – 11.

Этот документ предусматривает создание новой Группы правительственных экспертов ООН по МИБ с ограниченным кругом участников, мандат которой главным образом сфокусирован на теме применимости международного права к информационному пространству. Вопрос, также интересующий Россию. Вызывает удивление то, что эту группу предложили создать (а по существу – возобновить) США, которые дважды торпедировали ее доклад генсеку ООН и еще совсем недавно собирались поставить крест на этом формате.

Голосование по упомянутым проектам на ГА состоится ориентировочно 5 декабря.

Источник - ng.ru
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