"Создайте свой кыргызский ислам", - К.Чекиров

09:36 18.11.2018

"Создайте свой кыргызский ислам"



Автор: Кубатбек Чекиров, редактор Кыргызской службы Би-Би-Си, Бишкек



Посвященная теме места ислама в современном светском государстве международная конференция проходит в Бишкеке во второй раз. В ходе конференции эксперты, богословы из разных стран поделились своими мнениями о роли ислама в современном мире, его месте в жизни государства и об основных трендах.



Особо актуально прозвучали в ходе мероприятия слова главы департамента образования города Абу-Даби Али Рашида Абдуллы Альнуайми.



"В цивилизационном мире мы должны соблюдать мирное сосуществование. Мой совет вам, первое: нужно быть национальным государством, в котором активно участвуют все граждане и неправительственные и правительственные организации, чтобы вы начали с воспитания и обучения любви и толерантности с первых классов, чтобы у вас был план по борьбе с экстремизмом. Создайте свой кыргызский ислам. Еще раз повторю, что укоренение национальной идентичности и лояльности – это ответственность, которая лежит на плечах у улемов Кыргызстана, чтобы не было государства в государстве, чтобы это был единый цельный орган", - отметил в своей речи Али Рашид Абдулла Али Альнуайми.



Слова этого деятеля могут по-разному быть восприняты в кыргызском обществе, но оно отразило вопрос, вызывающий споры на протяжении многих лет. В стране в последние годы часто высказываются встревоженные мнения о проводимой под видом ислама арабизации населения. В то же время часто наблюдается отторожение национальных традиций и обычаев как противоречащих устоям и положениям ислама.



"Невежество – это ограниченость"



Член совета улемов Кыргызстана Марс Ибраев говорит, чтобы под кыргызским исламом надо понимать традиционный ислам:



"Мы не говорим "кыргызский ислам", мы говорим "традиционный ислам", подозревая основы ханафитского мазхаба. Именно под ними мы подразумеваем традиционный ислам. Мы подразумеваем распространение среди людей религии, соответствующей основам ислама, суннам нашего пророка, менталитету местного населения и государства".



По мнению других исследователей, противопоставление кыргызской национальной культуры, традиций и устоев исламским ценностям происходит из-за невежества и косности мышления. И кыргызские, и исламские ценности зиждятся на гуманистических идеях.



"Основанный на исламе народ"



"Кыргызские традиции и устои пропитаны гуманизмом. То же самое в религиях, особенно в исламе. Значит, наш кыргызский народ, его генетика как бы изначально настроены на основы исламской религии. Мой отец пятикратно читал намаз. Не смотрел на часы, определял время, ориентируясь на природу, и читал намаз. Я получил воспитание этого аксакала, который пусть даже было пасмурное небо и шел буран, или он ехал на лошади, все равно спешился в необходимый час, расстилал наседельник и читал намаз, никогда не пропуская. "Фатиху" и "Ихлас" тоже выучил, пусть даже знал не так назубок, как я. Стопроцентно верил в существование Бога. Это был стопроцентный раб пророка Мухаммеда. Он мне говорил: "Сын, не воруй, не клевещи, не лги". Они сами жили по этим заветам", - говорит исследующий кыргызские национальные игры и традиции писатель Дуйшен Керимов.



После установления в Кыргызстане религиозной свободы в годы независимости на протяжении многих лет государство придерживалось позиции невмешательства в дела религий. Затем религиозный радикализм стал создавать угрозы основам самого государства, после чего государство начало регулировать ситуацию в религиозной сфере. Как сказал на сегодняшней конференции президент Сооронбай Жээнбеков, в настоящее время государство, исходя из своего исторического пути, опираясь на свою культуру, принимая во внимание будущее, определяет политику регулирования религиозной сферы.



16 ноября 2018