 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 16.11.2018
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МВД Киргизии разделилось на "омурзаковцев" и "жунушалиевцев", - Ачык саясат
09:40 18.11.2018

Противостояние Суйуна Омурзакова и Кашкара Жунушалиева разделило МВД надвое

Не прекращаются интриги в Министерстве внутренних дел. В самом учреждении, призванном контролировать общественный порядок, защищать наши права, ситуация на острие ножа. В коллективе рабочая атмосфера нехорошая. Говорят, согласие ушло, углубляется раскол надвое. Виновником этого называют "зловонные игрища" заместителя министра Суйуна Омурзакова, мечтающего стать министром. Говоря иначе, милиционеры критикуют, что он не считается с министром Кашкаром Жунушалиевым, самоуправствует, занят интригами.

Вот недавно возник скандал в связи с месторождением Шамбетсай в Баткене. Сотрудники милиции защищали китайцев, волоком тащили старых матерей, расцарапали рану общества. Говорится, такое удручающее народ дело умышленно организовал Суйун Омурзаков. Его цель – посредством этого дела опорочить министра Кашкара Жунушалиева, занять его место. Есть выражение "копая другому яму, копай ее полого". Кашкар Жунушалиев по своей натуре другой человек. В интригах не замешан, настоящий генерал. Сколько ступеней прошел и ни разу не стал рабом интриги.

Суйун Омурзаков тоже выглядит своеобразным человеком. Им не надо было обострять положение внутри милиции из-за каких-то провокаторов, а поступать рассудочно. Очень огорчительно и опасно усиление внутри МВД раскола, разделения, недуга трайбализма, землячества. Наверное, не следует хорохориться "власть с нашей стороны", а? Уважаемые генералы, будьте скромней, займитесь безопасностью кыргызского народа!

Источник: газета "Ачык саясат плюс" №41 от 09.11.2018/стр.3

Источник - gezitter.org
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