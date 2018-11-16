"Наши проблемы с Узбекистаном разрешены", - уверяет кырпрезидент Жээнбеков

11:40 18.11.2018

Президент: Наши проблемы с Узбекистаном разрешены



Президент Сооронбай Жээнбеков встретился со спикером законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриджоном Исмоиловым, прибывшим в Кыргызстан с рабочим визитом. На встрече президент отметил, что кыргызско-узбекские отношения вышли на качественно новый уровень стратегического партнерства.



"Благодаря президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, который проявил политическую волю и практические шаги в развитии плодотворного кыргызско-узбекского сотрудничества, наши отношения вышли на новый, более качественный уровень. Все вопросы были решены во время моего официального визита в Узбекистан. Мы высоко ценим это", - сказал Жээнбеков.



Президент также выразил признательность руководству и народу Узбекистана за широкое празднование 90-летия выдающегося кыргызского писателя Чынгыза Айтматова.



Спикер законодательной палаты Олий Мажлиса РУз Нуриджон Исмоилов передал наилучшие пожелания и искренние поздравления от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева по случаю 60-летия Сооронбая Жээнбекова.



Источник: maralfm.kg

Автор: Бахар Хакимова