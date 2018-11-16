Узбечкам повысят брачный возраст. 18 мне уже...

11:59 18.11.2018

УЗБЕЧКАМ СДВИНУТ БРАЧНЫЙ ВОЗРАСТ

В Узбекистане планируют повысить брачный возраст, заявила на заседании Международного пресс-клуба заместитель председателя Комитета женщин Мукаррам Нурматова.

Как отметила Нурматова, в Комитете женщин Узбекистан считают, что будет правильнее сделать брачный возраст с 18 лет для всех: сейчас для мужчин с 18 лет, а для женщин с 17 лет.



Также замглавы Комитета женщин информировала, что в ряде регионах девушки выходят замуж даже в 16 лет.



В настоящее время в Узбекистане насчитывается более 7 миллионов семей, и изменение брачного возраста поможет избежать большое количество разводов, констатировала Мукаррам Нурматова.