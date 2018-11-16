14 ташкентских школьников "надругались" над гимном страны и избили учителя. За что дружно сели в колонию

12:16 18.11.2018

УЗБЕКСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ОТПРАВИЛИ В КОЛОНИЮ ЗА НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ГИМНОМ

14 старшеклассников ташкентской школы № 236 сильно избили своего учителя истории. В инциденте разбиралась специальная комиссия по делам несовершеннолетних.



Она установила, что ученики 11 класса 27 октября во время традиционного исполнения надругались над гимном Узбекистана. Педагог сделал им замечание, в ответ началась агрессия. Учитель попал с побоями в больницу.



Комиссия решила отправить всех хулиганов в спецколонию под надзор милиции.