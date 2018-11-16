Российское Псаки (Песков) говорит о каком-то "компромиссе" с Японцами в вопросе о Курилах

16:48 18.11.2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что в вопросе переговор с Японией относительно южных Курильских островов потребуется компромисс, которые учитывает интересы обеих сторон.



"Безусловно, потребуется компромисс, но это компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон", - приводит Интерфакс слова Пескова.



Также он отметил, что Россия будет вести переговоры с Японией по проблеме мирного договора с учетом союзнических обязательств Токио перед США.



Ранее Песков прокомментировал сообщения об обещании японского прем