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Как российские фейки влияют на казахстанское общество? - С.Исабаева
18:13 18.11.2018

Российская пропаганда стала в последние годы настоящим феноменом. Его пытаются объяснить политологи, психологи, социологи, историки, но трудно понять то, что выходит за рамки логики. Ведь речь идет о лжи, в которую никто не верит! И чем ее больше, тем мощнее эффект. Причем не только в России, но и далеко за ее пределами.

Казахстан – одно из государств, которое первым попало в зависимость от российского информационного пространства, но, в отличие от некоторых своих постсоветских соседей, пока не в силах выбраться из его тисков. Были испробованы разные методы борьбы с влиянием пропагандисткой машины РФ, вплоть до попыток полного или частичного блокирования российских телеканалов, но все они потерпели фиаско. Причем ни одна из профильных структур так и не смогла внятно объяснить, почему независимому государству оказалось так сложно ограничить вещание иностранных СМИ. Из сказанного чиновниками ясно лишь одно – слишком много экономических и даже политических интересов замешано в этом бизнесе. А это значит, что сворачивать его в принципе не собираются... Впрочем, и сами наши граждане (пусть не все, но многие) не готовы отказаться от российских медиа-продуктов.

Чтобы понять степень эффективности прокремлевской пропаганды в Казахстане, нужно знать, как она воздействует на умы самих россиян. По словам руководителя отдела социокультурных исследований "Левада-центра" Алексея Левинсона, объяснение этому явлению достаточно простое: российские СМИ показывают именно такую власть, какой ее хочет видеть население. "Мы опрашивали наших граждан в момент, когда российское телевидение рассказывало об Украине такое, от чего волосы становились дыбом. Как выяснилось, люди понимают, что все это неправда, но они хотят, чтобы им это показывали. Это как если бы я распространял слухи о своем соседе, которого не люблю, заведомо зная, что это ложь", – пояснил российский социолог в рамках недавней научно-практической конференции в Алматы, посвященной вопросам социально-экономического неравенства на постсоветском пространстве.

По утверждению Алексея Левинсона, заведомая ложь – достаточно действенный инструмент, и нынешняя российская политика во многом построена на том, что не является истиной. "Такая игра, в частности, ведется с Западом, – говорит он. – Это очень эффективная до поры до времени форма взаимодействия с партнерами, такой способ противодействия. Ничего подобного ранее в мировой политике не наблюдалось. Более того, никогда еще СМИ так не работали. Разве что известный немецкий политик Геббельс предлагал использовать большую ложь как инструмент влияния на массы. Но он имел в виду то, что люди в нее будут верить. Повтори 100 раз, и тебе поверят. В нашем случае механизм другой – повтори 100 раз и не жди, что тебе поверят, но народ будет требовать: "повтори в 101-й раз!". Вот такая форма социализации. Вот такой, если хотите, социальный контракт, но только в самой чудовищной, на мой взгляд, форме".

Двуличное сознание

В этот психологический портрет, по мнению экспертов, можно спокойно вписать и большинство среднестатистических казахстанцев, особенно представителей старшего поколения, которые так же, как и российские обыватели, симпатизируют политическому курсу Путина, демонстрируемому по официальному телевидению. Политолог Талгат Мамырайымов в интервью нашему изданию объяснил это тем, что внутренние "институциональные матрицы" России и Казахстана практически идентичны. То есть мы имеем схожие системы базовых ценностей и институтов, регулирующих функционирование основных общественных сфер – политической, экономической, социальной. Соответственно и правила игры у нас тоже одинаковые.

– В этой "матрице" человек никогда не имел полноценного института собственности, так же, как и полноценного института защиты своих прав, – рассуждает аналитик. – Известный американский историк Ричард Пайпс назвал систему собственности на территории постсоветского пространства "условными владениями". То есть государство в любой момент может лишить любого из своих граждан этой самой собственности, так же, как и физической свободы. По сути, люди (это касается и элиты) в некотором роде остаются подневольными, крепостными, они зависят от государства, ориентируются на него, не мыслят себя отдельно от него. В нашей реальности не общество является основой государства (как должно быть в идеале), а, наоборот, государство – это основа общества. И все сферы, в том числе медийная, выстроены таким образом, чтобы поддерживать функционирование этой системы...

В таких условиях государственная информационная пропаганда, на взгляд Талгата Мамырайымова, является в социуме скорее нормой, нежели фарсом, впрочем, как и реакция на нее со стороны граждан. "Чтобы отвлечь внимание населения от социально-экономических и политических проблем, через СМИ запускаются фейковые новости, которые граждане как по команде схватывают и начинают смаковать, хотя многие и осознают, что это фальшивка, – говорит он. – Заказывает эту "музыку" государство, а народ и рад "отвлечься" на нее – слушает и кайфует... Здесь как раз и проявляется раздвоенность политического сознания казахстанцев. Как показало исследование того же "Левада-центра", воспроизводимые "советские люди" циничны, лукавы и двуличны – они могут почитать власть, но в то же время ожесточенно ее ругать"...

Самое любопытное, что наши граждане одинаково податливы как на казахстанскую пропаганду, так и на российскую (последняя тоже стала неотъемлемой частью их жизни). Разница лишь в том, что северный сосед в этом плане гораздо креативнее и сильнее, считает Талгат Мамырайымов: "С точки зрения ее качества мы, конечно, проигрываем России. Характер формирования фейковых взбросов в Казахстане носит примитивный характер. Они лишены креатива и напоминают "новости на деревне". А все потому, что те, кто у нас их создает, менее образованны и менее опытны... Причем и в России, и в Казахстане информационная пропаганда во многом воспроизводит советские лекала, ценности и нормы, так как у нас до сих пор воспроизводятся советские социальные и политические институты. Как следствие, если остановить на улице любого казахстанца и спросить, какой он идеологической ориентации, то выяснится, что у него антилиберальный, антизападный настрой".

С этим мнением соглашается и руководитель ОФ "Медиа-центр" Диана Окремова, которая считает, что российская пропаганда в Казахстане – это вопрос советского наследия, которое до сих пор имеет достаточно сильное влияние. Большинство взрослых людей, по ее словам, выбирает "Первый канал" не осмысленно, а по привычке. Но при этом эксперт сомневается в том, что наши граждане действительно осознают фейковость информации, которую получают. "Например, мои родственники в период острого конфликта в Донбассе получали информацию из российского телевидения и были очень категорично настроены против Украины, – говорит она. – Поэтому такие источники информации, ориентированные на людей с низким уровнем критического мышления, не знающих, что такое пропаганда, несут серьезную угрозу. Я думаю, это может способствовать радикализации общества и формированию враждебного отношения к людям. Противостоять этому можно, только обучая людей грамотному потреблению новостей, причем из разных источников".

Не забиваешь ты – забивают тебе

Впрочем, у многих казахстанцев (как и у многих россиян) альтернативы официальным российским телеканалам нет. Как отмечает блогер и политолог Казбек Бейсебаев, в нашей стране процент владеющих иностранными языками и, следовательно, имеющих возможность получать информацию из западных СМИ и интернет-ресурсов, очень мал: "Любую "не нашу" информацию абсолютное большинство граждан Казахстана получает из российских СМИ, и это первое объяснение тому, почему мы находимся под влиянием российской пропаганды".

Вторая причина, по мнению эксперта, заключается в качестве подачи информации. Российские СМИ могут нравиться или не нравиться, но в плане оперативности и оказываемого эффекта они хорошо выполняют свою работу. К тому же практически все российские журналисты, уверен он, владеют иностранными языками, что тоже является признаком профессионализма.

– Людей можно отучить смотреть российское телевидение, читать российские газеты и новостные порталы в том случае, если предоставить им альтернативу – оперативную и качественную информацию из отечественных СМИ, – считает блогер. – Однако последние, несмотря на мощную господдержку, пока, мягко говоря, не отвечают этим требованиям. В наших СМИ с одной стороны – сплошной позитив, громадье планов и дифирамбы в адрес властей, а с другой – сплетни, пересуды, слухи и криминальная хроника. Для всех является секретом полишинеля то, что на некоторые политические темы наложено табу. Был даже период, когда на телевидении нельзя было употреблять слово "кризис". Слышал от знакомых журналистов, как им звонили и просили убрать тот или иной материал... По сути, все наши СМИ обложены красными флажками, за которые они выйти не могут.

Кто в этом виноват, СМИ или власть, – отдельный вопрос. Но то, что наши граждане осведомлены о российской политической жизни больше, чем о казахстанской, на взгляд Казбека Бейсебаева, и есть результат неадекватной информационной политики государства. "В футболе есть выражение "не забиваешь ты – забивают тебе". Так и в СМИ: если свои журналисты слабо работают, то их нишу займут другие. Как бы ни ругали российские СМИ, они умеют показывать, как работает их власть. А мы пока даже на это не способны, что уж там говорить об остальном", – заключил эксперт.

Сауле Исабаева
9.11.18

Источник - camonitor.kz
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