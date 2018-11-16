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|Под Туркестаном археологи нашли баню X века
19:29 18.11.2018
На днях археологи во время раскопок городища Шойтобе неподалеку от Туркестана обнаружили дворцовую баню X века. Исследователи нашли остатки системы канализации, ванны и даже следы древнего мыла! Это лишний раз подтверждает, что посещение бань было главным видом досуга в городах средневековой Центральной Азии.
В каждом древнем городе было очень много бань. Например, в Отраре археологи раскопали сразу три помывочные. Одна из них вмещала до 500 человек! А в Туркестане одна из бань, построенная в XVI веке, сохранилась до наших дней. Посередине парилки находится огромная восьмигранная лежанка с чугунными казанами для воды. Последний раз баня использовалась по назначению в 1975 году. Потом ее взяли под охрану государства и превратили в музей.
Бани начали появляться в Казахстане в IX веке в эпоху правления караханидов. Назывались они хамамами – так же, как и на Ближнем Востоке. В баню следовало ходить не чаще одного раза в два дня. В летописях есть сведения о призыве экономить воду и не засиживаться в парилке. В средневековых банях народ собирался, чтобы вести умные беседы о политике и войнах, читать стихи и пить чай.
К слову, в 1906 году меценат и купец Кали-Юнус построил в Алматы аналогичную восточную баню. Она работала вплоть до 50-х годов прошлого века. Сейчас это исторический объект.
Алан ИСАЕВ