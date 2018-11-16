Не ваше тело: почему в Средней Азии запрещают "развратные" песни

00:44 19.11.2018

Чиновники охотятся за "откровенными" роликами артистов



Игорь Кармазин



"А денег ведь нам платят как кот наплакал. Такой вот шоу-бизнес", - пел о трудностях эстрадных исполнителей лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. В некоторых странах, впрочем, суммы гонораров отходят на второй план. В Узбекистане, например, артистов больше заботит взаимопонимание с чиновниками. Те внимательно отслеживают репертуар, выискивают сцены разврата, следят за подобающим отношением к морально-нравственным устоям. Неугодным грозит запрет на выступления и отлучение от профессии. Последний громкий инцидент в республике - лишение лицензии певицы Шахло Ахмедовой. По мнению специальной комиссии, в ее новом клипе слишком откровенно показаны отношения мужчины и женщины. "Известия" разбирались в причинах пристального внимания узбекских властей к популярной музыке.



"Вы там слишком близки с парнем"



Певица Шахло Ахмедова опубликовала клип на композицию "Летние дожди" 8 ноября. Песня исполняется на русском языке, съемки проходили в Стамбуле. Клип - воспоминания девушки о недавней любви. 24-летняя Шахло и турецкий актер Осман Челик катаются на мотоцикле, обнимаются на набережной Босфора, катаются в открытом море на теплоходе. По меркам современного шоу-бизнеса ролик можно назвать целомудренным - нет ни безудержных поцелуев, ни оголения исполнительницы.









Но даже такое творчество шокировало узбекских чиновников. Через пять дней после публикации видео государственное учреждение "Узбекконцерт" аннулировало лицензию Ахмедовой и запретило ей осуществлять концертную деятельность. По мнению членов художественного совета, в клипе слишком откровенно показаны отношения между парнем и девушкой. "Они не соответствуют национальному менталитету, общенародным ценностям и восточной морали. Видео снято абсолютно вульгарно", - подчеркнули в ведомстве.



Вторая претензия - песня размещена в соцсетях и на YouTube самовольно. В июле в Узбекистане артистам было запрещено выкладывать видеоклипы без согласования с госорганами. Каждый исполнитель обязан получить разрешение художественного совета при "Узбекконцерте", а Ахмедова этого не сделала.



За неделю после публикации "Летние дожди" на YouTube посмотрели более 200 тыс. человек. На видеохостинге комментарии к публикации отключены, а вот в Instagram певицы разгорелась жаркая дискуссия. "Я так понял, они лишают лицензии тех, у кого получается хорошо петь и снимать красивые клипы", - рассудил один из подписчиков. "У меня шок от этого клипа. Вы там слишком близки с парнем и открытая одежда… Это и лишило вас лицензии. Вы должны учесть менталитет и культурно-религиозную особенность нашего народа. У нас никогда не будет то, что "хочу". Будет то, что "положено"", - написал другой комментатор.



Хлопок и открытые плечи



Шахло Ахмедова - не единственная жертва борцов за нравственность. В 2017 году в бесстыдстве обвинили певицу Азизу Ниязметову. Поводом для разбирательств стала фотография, которую она разместила в социальной сети. На снимке Азиза предстает в платье без рукавов и с цветами в руках. "В подписи я пожелала всем получать такие цветы. Я сфотографировалась дома, букет мне подарил муж. В "Узбекконцерте" меня несправедливо обвинили в том, что одета я бесстыже", - рассказала Ниязметова.



В 2016 году лицензии лишили певицу Тамилу (настоящее имя - Эсмеральда Рахматова). Скандал вызвали видеоролики, выложенные неким анонимом в соцсетях. В кадре мужчина, лица которого не видно, спрашивает Тамилу, чем она занималась до эстрадной карьеры. В ответ девушка поднимается с места и снимает с себя брюки. На другом ролике обнаженная молодая женщина идет по улице. Поведение исполнительницы широко обсуждалось в Узбекистане. Ей пришлось удалить свой аккаунт в Instagram. Позже СМИ сообщили о переезде Тамилы в Казахстан.



Проблемы у узбекских артистов возникают не только из-за "разврата". В июне 2018 года четверо исполнителей были лишены лицензии из-за того, что отсутствовали на заседании "Узбекконцерта", посвященном роли эстрады в воспитании молодежи. Певца Жасура Умирова наказали за отказ ехать на сбор хлопка. Заслуженная артистка Узбекистана Дилфуза Рахимова, лауреат государственной премии "Нихол" для молодых исполнителей Отабек Муталхужаев, Дилшод Рахмонов, группы "Уммон" и "Манго" лишились лицензий из-за "бессмысленности текстов".



Без разврата и молитвы



Поп-музыка в Узбекистане чрезвычайно популярна. 60% населения страны составляют молодые люди в возрасте до 30 лет. Ни одна узбекская свадьба не проходит без участия шоу-групп. Власти хорошо понимают влияние на людей представителей эстрады и пытаются контролировать их деятельность.



Для выступления на радио, ТВ и даже свадьбах, организации концертов исполнителям необходима лицензия. Выдача документа регламентируется постановлением правительства страны. Соискатель должен сдать до семи различных справок и документов, не только подтверждающих наличие музыкального образования, но и объясняющих характер предлагаемого репертуара. Разрешение выдается сроком на год. Чтобы его получить, необходимо уплатить пошлину 15 млн сумов ($18 тыс.).



Артисты обязаны ежеквартально отчитываться перед госорганами о количестве концертов и ежегодно вживую выступать перед худсоветом "Узбекконцерта". Исполнителям законодательно запрещено пропагандировать идеи безнравственности, негативно воздействовать на духовность и оскорблять чувства зрителей.



Эстрадное объединение "Узбекконцерт", по сути, осуществляет цензорские функции: следит за содержанием репертуара, поведением артистов. Попавшие в немилость могут потерять лицензию и работу. Процесс реабилитации длится месяцами, иногда годами.



Интересно, что чуждыми в Узбекистане считают не только западный разврат, но и восточную набожность. В июне 2018 года глава "Узбекконцерта" Одилжон Абдукаххаров отчитал эстрадных певцов за молитвы на видеокамеру, фото с имамами мечетей, демонстративное посещение ифтара (разговения), а также за распространение фото и видео на эту тему в соцсетях. "Ислам не нуждается в пропаганде со стороны артистов", - подчеркнул Абдукаххаров.



"Безопасных" тем, получается, не так много. Один из инициаторов уклона в сторону консерватизма на узбекской эстраде - бывший министр культуры и спорта Минхожиддин Хожиматов предлагал свои темы для творчества. "Вместо того чтобы фокусироваться на любви, следует петь о повседневной жизни, происходящих в нашей стране эпохальных событиях и вещах", - говорил он, как будто повторяя кого-то из советских государственных деятелей.