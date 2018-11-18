 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Война в Йемене оборачивается для Эр-Рияда катастрофой
08:29 19.11.2018

Правящая ветвь династии Аль Саудов теряет поддержку Запада

Британский Форин офис сообщил, что 19 ноября подаст в Совбез ООН проект резолюции по урегулированию кризиса в Йемене. В то же время Вашингтон оказывает давление на саудитов, понуждая пойти на мирные шаги в йеменском конфликте. Заявлено о прекращении ВВС США дозаправки в воздухе аравийских истребителей, участвующих в йеменской войне. А шестеро сенаторов США внесли в Конгресс законопроект, предусматривающий санкции против Эр-Рияда за военные действия в Йемене. Инициатива, получившая название "Акт об ответственности Саудовской Аравии (СА) и о Йемене", предусматривает запрет на продажу оружия СА и оказание военной помощи антийеменской коалиции.

Надо признать, что демарши таких союзников, как США и Великобритания, не сулят правящей в Эр-Рияде ветви династии Аль Саудов ничего хорошего. В стане родственников короля СА Сальмана набирает силу оппозиция, стремящаяся лишить его власти. По сути, Лондон и Вашингтон, действуя для достижения внутриполитических целей, подыгрывают региональным противникам саудовской монархии.

Война в Йемене стала ахиллесовой пятой Эр-Рияда. Изначально саудиты поддержали свергнутого президента Хади. Как известно, суннитская СА и раньше имела военные конфликты с южным соседом, но последний оказался для нее губительным. Неудачи в боевых действиях в Йемене против ополчения хуситов (исповедующих ислам шиитского толка) могут вылиться в восстание шиитских племен, населяющих нефтеносный регион Эш-Шаркия на востоке страны и юго-западные провинции Джизан, Наджран и Асир, некогда отторгнутые у Йемена. Аравийский военный флот вместе с силами коалиции не смог блокировать берег противника с моря и тем самым прервать поставки вооружений и боеприпасов. Многочисленная королевская авиация не в состоянии привести Эр-Рияд к победе. Для этого нужны мощные сухопутные силы. Армию саудитов нельзя назвать слабой, исходя из численности и вооружения. Ее танковый парк превышает 1 тыс. единиц, количество БТР, БМП перевалило за 10 тыс., у нее около 2 тыс. единиц ствольной и реактивной артиллерии. Но в Йемене приходится воевать на пересеченной гористой местности, где эта техника неэффективна. А в пешем порядке саудовские солдаты действовать, похоже, не умеют. У Эр-Рияда общая численность Вооруженных сил едва превышает 220 тыс. человек, формально в резерве числятся около 6 млн запасников, но скорее всего и 5% этой массы суадитам поставить под ружье вряд ли удастся.

В Йемене насчитывается только у хуситов свыше 700 тыс. бойцов, а их в случае масштабной иностранной интервенции могут поддержать суннитские племена. Йеменцы славятся не только способностью консолидированно выступить на защиту своего отечества. Их считают одними из самых воинственных на Ближнем Востоке.

Йемен стал для ряда стран Ближнего Востока козырной картой. Для одних в игре за обеспечение собственной безопасности, для других в борьбе за региональное лидерство. К первым можно отнести Катар и Сирию. Востоковеды рассматривают войну Эр-Рияда против хуситов как часть борьбы шиитского Ирана и суннитской Саудовской Аравии за господство в регионе. Но не только Тегеран видит в саудитах соперника. Сильнейшим региональным игроком является Анкара. Спустя чуть более столетия после падения Блистательной Порты суннитская Турция по-прежнему воспринимает весь регион как свои законные, но утерянные владения. Кроме экономического и политического соперничества между Турцией и СА существует религиозное противостояние. Ваххабитский Эр-Рияд подвергает богословской критике суфийскую Турцию, которая платит противнику той же монетой. Похоже, страна двух святынь (Мекки и Медины) – СА теряет лидерство в регионе и в арабском мире.

18.11.2018

Источник - независимая газета
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