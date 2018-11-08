 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Талибан" добивается ухода США из Афганистана с помощью России, - В.Скосырев
08:47 19.11.2018

Москве удалось усадить за стол переговоров посланцев Кабула и мятежников

Радикальная группировка талибов (запрещена в РФ) впервые пришлет делегацию в Москву на мирную конференцию по Афганистану. Встреча, которую откроет глава МИД России Сергей Лавров, должна начаться 9 ноября. Ожидают, что в ней примут участие представители Совета мира Афганистана, то есть фактически делегация этой страны, и соседних государств. Пришлет своего дипломата посольство США в Москве. Эксперты считают, Россия, созвав конференцию, восстанавливает свою роль в афганском урегулировании.

Встречу в таком формате Москва пыталась организовать еще в сентябре, однако афганское правительство выдвинуло возражения. Поэтому Россия решила ее отложить. И вот теперь, кажется, усилия российских дипломатов принесли некоторые плоды. Во всяком случае, даже самый влиятельный игрок на афганском поле – Вашингтон не отверг с порога приглашение присутствовать на конференции. По словам представителя Госдепартамента, США намерены работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы поддержать процесс мирного урегулирования. Поэтому на консультациях будет присутствовать сотрудник посольства США в России.

Список приглашенных государств внушителен. Кроме Афганистана это Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, США, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

"Талибан" пошлет в Москву делегацию из пяти человек. Согласно американским СМИ, Забихулла Муджахид, представитель группировки в государстве Катар, подчеркнул, что она не будет вести переговоров о мире и примирении.

В таком случае в чем же смысл консультаций? "Эта конференция предназначена не для ведения переговоров с какой-то стороной. Она предназначена для всесторонних дискуссий, чтобы найти мирное решение афганского кризиса и положить конец американской оккупации", – пояснил Муджахид.

В Вашингтоне постарались преуменьшить значение встречи. Мятежная группа, подчеркивают там, уже дважды проводила прямые переговоры с США. В последний раз с американской стороны в них участвовал недавно назначенный специальный посол по Афганистану Залмай Халилзад.

Правительство Афганистана тоже дало согласие на участие в переговорах в Москве с определенными оговорками. Оно не раз утверждало, что станет вести переговоры с вооруженной оппозицией только в том случае, если инициатором их станет сам Афганистан. Это, казалось бы, делает присутствие афганской официальной делегации в Москве невозможным.

Но в минувшую среду главный орган Афганистана по ведению переговоров – Высший совет мира – объявил, что направит в Москву свою делегацию. Ее возглавит заместитель председателя совета Хаджи Дин Мохаммад.

В беседе с "НГ" научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар отметил, что вокруг предстоящего события было сплетено немало интриг. Конференция переносилась, Кабул делал противоречивые заявления. Москве пришлось провести тонкую дипломатическую работу. Ведь нужно было совместить почти несовместимые требования разных сторон, в том числе движения "Талибан" и правительства Афганистана.

"Но в конечном итоге в совещании примет участие делегация Высшего совета мира Афганистана. Сначала МИД страны заявил, что она не представляет официальную позицию Кабула. А 8 ноября споуксмен этого ведомства завил, что делегация представляет интересы правительства и народа Афганистана. Как мне представляется, это дипломатическая уловка. На самом деле Совет мира – это государственный орган, который ведет переговоры в рамках мирного процесса, – сказал эксперт. – То есть встреча организована так, что все стороны находятся в равном положении. Это и позволило талибам приехать, хотя они до последнего момента воздерживались от комментариев".

Чего можно ожидать от этой встречи? Безусловно, решить афганскую проблему на одном раунде переговоров невозможно. Но то, что в них участвует "Талибан", очень важно. С одной стороны, есть возможность переговорить с ним. С другой, могут появиться условия для налаживания прямого диалога между Кабулом и талибами. Возможно, встреча побудит талибов войти в легальную политическую систему Афганистана и отступиться от насильственных методов борьбы за власть, заключил Нессар.

Владимир Скосырев
8.11.18

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542606420
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