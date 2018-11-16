В газовой камере. Бишкек накрыл непродыхаемый смог, - 24.kg

09:23 19.11.2018

Смог над Бишкеком. Экологи не рекомендуют открывать окна и проветривать квартиры



Бишкекчане задыхаются. Бить тревогу уже поздно. Давно пора принимать действенные меры для снижения уровня загрязнения воздуха. Однако чиновники то ли не понимают всей катастрофичности проблемы, то ли просто не знают, что делать, и демонстрируют спокойствие.



В газовой камере



С прошлого года в столице Кыргызстана установили датчики для измерения концентрации частиц PM2.5. Показатели ужасают. Уровень загрязнения в десятки раз превышает норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Согласно нормам ВОЗ, среднесуточный уровень РМ2.5 должен составлять не больше 25 мкг/м³. В некоторых районах Бишкека среднее значение за сутки превышает 400 мкг/м³.



Эти частицы легко проникают сквозь биологические барьеры, поэтому представляют большую угрозу. Люди вдыхают частицы каждый день, они накапливаются в организме и со временем могут привести к серьезным проблемам. Частицы вызывают легочные, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. По данным ВОЗ, в мире несколько миллионов людей ежегодно умирают преждевременно именно из-за загрязнения воздуха.

По словам директора общественного объединения "МувГрин" Марии Колесниковой, наиболее высокие разовые превышения нормы отмечаются не в центре столицы, а больше в новостройках. В "Ак-Орго", где на одной из улиц находится несколько частных бань, был зафиксирован разовый показатель 846 мкг/м³!



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"В июне подписан комплексный план по улучшению экологической ситуации в Бишкеке на пять лет. Там прописаны амбициозные цели, закрепленные за мэрией, Госэкотехинспекцией, Госагентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) и другими ведомствами. На мой взгляд, к этому документу должны быть детальные планы каждого госоргана. Иначе как они выполнят поставленные задачи, я не понимаю", - усомнилась Мария Колесникова.



"В 2017-м мы начали наш мониторинг. Год прошел, и ситуация повторилась даже быстрее. Если тогда высокие показатели загрязнения были зафиксированы 7-8 января, то сейчас - уже в ноябре. Как обыватель и житель города, я не вижу улучшения ситуации", - отметила активистка.



Эколог Дмитрий Переяславский разделяет ее озабоченность.



Ситуация с каждым годом только ухудшается. Власти не принимают никаких решений, а просто замалчивают проблему, поскольку не заинтересованы в том, чтобы найти выход.



Дмитрий Переяславский

"Наша страна является участником Орхусской конвенции, кыргызстанцы имеют право получать сведения о качестве воздуха, а государство обязано исправлять ситуацию, отстаивать право на здоровый образ жизни и здоровую среду", - сказал он 24.kg.

Опасно для жизни

"Многие считают дома в районе мэрии элитными, но жители там не могут открывать окна. По санэпиднормам, в день помещения необходимо проветривать по четыре раза в течение 15 минут, сквозное проветривание. Но на данный момент я не рекомендую этого делать, поскольку эти элитки стоят в задымленном секторе, - подчеркнул Дмитрий Переяславский. - Дышать очень тяжело. Это уже далеко не элитный район. Таковыми сейчас являются южные микрорайоны, где более проветриваемый воздух".

Проветривать помещения в центре Бишкека является опасным для здоровья. Делать это не рекомендую.



"Ухудшение экологии сказывается на репродуктивных способностях жителей. По словам доктора медицинских наук Рустама Тухватшина, в районе Белинки/Боконбаева были проведены исследования на кроликах. Так вот, рождаемость у них снизилась значительно. На гражданах, естественно, никто не проводил, но статистика говорит о том, что в центре Бишкека рождаемость тоже довольно сильно падает, появляются некие дефекты у новорожденных. А ведь это будущее Кыргызстана. Очень важно, насколько здоровым оно будет", - подчеркнул он.



За комфорт нужно платить

Специалисты называют целый ряд причин загрязнения воздуха. В том числе физико-географические и климатические условия, непродуманная застройка домов, ухудшающая вентиляцию городской территории, вырубка и застройка зеленых массивов, выбросы от котельных, отопление в частном секторе, сжигание мусора.



Однако наиболее интенсивным источником загрязнения воздуха (80 процентов) являются автомобили.



"Количество машин в столице приблизилось к 700 тысячам, а число жителей, по официальным данным, - 996 тысяч. Если сравнить с другими городами, где уровень благосостояния намного выше, тот же самый Берлин, то там живет 3,5 миллиона жителей, а машин столько же, как и у нас, - 700 тысяч", - привел статистику Дмитрий Переяславский.



"В Берлине недавно было превышение по азоту, и Евросоюз наложил на город штраф. Немцы приняли решение запретить въезд в центр Берлина крупнотоннажных дизельных машин, поскольку они являются основным источником загрязнения. За дымящийся частный сектор в Европе могут накладывать экологические штрафы", - отметил он.



Кстати, согласно плану комплексных мер, на 2018-2019 годы предусмотрено введение отдельной полосы для движения общественного транспорта для улучшения пропускной способности автодорог. С похожей идеей недавно выступал депутат парламента Дастан Бекешев. Однако столичные чиновники уже заявили, что сделать это непросто. Не раз предлагалось ограничить въезд машин в столицу.



Осуществить это невозможно, считает Дмитрий Переяславский. "Это будет антиконституционное решение. Нужно вводить дополнительный налог на частный транспорт и стимулировать развитие общественного транспорта. Многие им не пользуются из-за нерегулярности. А личное авто практически у каждого, посмотрите вокруг, в 80 процентах машин ездит один человек. Это роскошь! Также можно поднять стоимость бензина. Нужно регулировать экономическими методами", - предложил эколог свои варианты улучшения ситуации.



Мэрия уже в 2018 году должна уменьшить количество автотранспорта, создав условия для бизнеса по аренде/продаже электро- и гидроскутеров, велосипедов. Отчитаться о проделанной работе чиновники не торопятся.



В среднесрочных планах (на 2018-2020 годы) - стимулирование граждан приобретать электромобили и гибридные автомашины, а также технологии и оборудование (гелиоустановки, ветряные генераторы, газовое оборудование для транспорта и другое) с целью снижения выбросов в атмосферу.

Влиять на количество транспорта в Бишкеке власти не могут, поскольку это электорат. Они боятся общественного негодования.



Дмитрий Переяславский

"Меняются премьер-министры, министры, и программы остаются на бумаге или предвыборной кампанией той или иной политической партии. Поэтому экология с каждым годом ухудшается", - с сожалением отмечает отсутствие преемственности эколог.



За выбросы накажут



В долгосрочных планах для улучшения экологии в Бишкеке значатся также строительство объездных дорог вокруг города, надземных эстакад и разъездов, сокращение маршруток (обещаемое уже много лет) и замена их автобусами большой вместимости, троллейбусами, комплексное озеленение улиц и реконструкция котельных.

"Вопрос по крупным угольным котельным уже отработан, даны рекомендации установить на них фильтры. Письма в мэрию направляли еще в начале года. Но это дело затратное, и вопрос на сегодня остается открытым. Котельные маленькие, котлы старые, надо полностью все переоснащать, модернизировать. А то, что касается южных микрорайонов, там состояние более или менее нормальное, устанавливают солнечные батареи, проводят газ", - рассказала 24.kg замначальника Межрегионального управления Госэкотехинспекции по Бишкеку Уулча Умарова.



"Частный сектор фильтры устанавливать не обязан: объемы маленькие. Только сжигать нужно именно уголь, а не отходы или резину", - добавила она.



В управлении признались: вопрос загрязнения воздуха подняли только с началом отопительного сезона. В основном проблемы от частного сектора, где в целях отопления используют не уголь, а резину, отходы швейного производства и другой мусор. В результате жители жалуются на смог, плохую видимость и неприятный запах.



После поступления заявлений специалисты могут выехать с внеплановой проверкой и выдать нарушителям уведомление о запрете сжигания отходов.



В I квартале 2018 года такие уведомления раздали 83 субъектам (частным баням, кафе и другим), а с начала нового отопительного сезона - 25. Смешные цифры для миллионного города.



В случае неисполнения уведомления предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере 1 тысячи сомов, на должностное лицо - 5 тысяч, на юридическое - 10 тысяч сомов. При повторном неисполнении предусмотрена та же самая ответственность, а в третий раз наступает уголовная ответственность.



19 ноября 2018, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД