 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Злая судьба Хашогги. Джентельмены расчленяют джентельменов, - Э.Лимонов
13:10 19.11.2018

Эдуард Лимонов: Джентльмены расчленяют джентльменов

Что стоит за убийством саудовского журналиста, возглавил которое наследный принц

Эдуард Лимонов

16 ноября, газета Washington Post, ссылаясь на сведения ЦРУ обвинила в организации убийства своего журналиста Джамаля Хашкаджи наследного принца королевства Саудовская Аравия Мохаммеда бин Салмана.

Хашкаджи был саудовский журналист. Он жил в Соединенных Штатах, писал для газеты Washington Post и был крайне критичен по отношению к Саудовскому режиму.

2 октября Джамаль Хашкаджи вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле и никогда оттуда не вышел. Президент Турции Эрдоган обвиняет саудовцев в том, что саудовцы его убили в здании консульства. То ли задушили, надев на голову пластиковый пакет, то ли сделали смертельную инъекцию, а затем расчленили тело, чтобы избавиться от него.

Возможно саудовцам, пославшим в Стамбул группу коммандос, 15 человек, это убийство и сошло бы с рук, но Хашкаджи был связан с королевской семьей Саудовской Аравии. Его дядя - Аднан Хашкаджи - миллиардер и торговец оружием учился в одной школе тогда еще с наследным принцем впоследствии королем Абдуллой и был королем обласкан.

В результате утаить убийство не удалось и саудовцам пришлось обвинить в убийстве Хашкаджи 15 своих граждан, и даже самим потребовать смертной казни для пятерых из них.

Саудовская упреждающая инициатива, впрочем, не остановила родную Хашкаджи газету Washington Post в ее дальнейшем расследовании убийства своего журналиста.

16 ноября, со ссылкой на ЦРУ, Washington Post обвинила в организации убийства Хашкаджи, кого бы вы думали? А фактического диктатора Саудовской Аравии наследного принца Мохаммеда бин Салмана.

ЦРУ утверждает, что уговаривать Хашкаджи явиться в консулат в Стамбуле был назначен посол Саудовской Аравии в США. У ЦРУ имеется запись этого непростого телефонного разговора посла с Хашкаджи. А вот попросил посла поговорить с Хашкаджи и обмануть его, никто иной как Мохаммед бин Салман, утверждает ЦРУ. И настаивают на своем. (Трампу, я полагаю, было бы выгоднее, если бы в ЦРУ не настаивали, но как мы знаем в США идет большая война демократов против республиканцев, и в этой войне ЦРУ не на стороне Трампа).

Мохаммеду бин Салману 33 года. Если бы он не был сыном правящего монарха, можно было бы сразу обратить внимание на личико Мохаммеда, - оно под черной щетиной откровенно жесткое, пожалуй даже преступное.

Хотя вот саудовские, а за саудовскими и мировые СМИ, умудрились сконструировать Мохаммеду имидж европейски образованного либерала, сторонника модернизации жизни и нравов откровенно средневекового королевства.

Можно заметить однако, что пока единственным доказательством либерализма наследного принца служит позволение женщинам Саудовской Аравии сесть за руль, дамы отныне могут водить автомобили.

Ей Богу, не стоит верить тому, что пишут несведущие европейские журналисты или того хуже, журналисты, находящиеся на содержании саудовцев, а таких - пруд пруди, Саудовская Аравия - богатая страна.

Да, Мохаммед бин Салман знает Европу, жил там в пятизвездочных отелях, посещал самые дорогие рестораны, но знакомство с Европой не сделало его европейцем.

В момент переворота и насильственной смены престолонаследия Мохаммед повел себя как средневековый завоеватель, согнал в отель Ритц-Карлтон три с половиной сотни коррумпированных принцев и потребовал с них уплаты громадной дани в обмен на свободу.

Ну да, коррупционеры, ну да не тюрьма, но Ритц-Карлтон (за отель пришлось платить самим принцам), но 65 отказавшихся заплатить до сих пор не найдены. Живы ли? А кто их знает.

В дополнение Мохаммед бин Салман ответственен за ведение войны в Йемене против шиитов.

Существует мнение, что "модернизатором" МБС назначили. Наследный принц - фанатичный мусульманин-ваххабит. И пока ни разу не доказал обратного.

Тут стоит обратить и свежий взгляд на Саудовскую Аравию. Шо це такэ Саудовская Аравия?

Страна, где граждане в большинстве своем паразиты, и живут на полагающееся им как гражданам, нефтяные доходы. Работают в Саудовской Аравии пришлые, ну как бы низшие, рабочие нации - пакистанцы, бангладешцы и филиппинцы. В стране с 30-миллионным населением явно выделяется нация господ и обслуживающие их рабы.

"Шансы смены режима", пишет хладнокровно та же Washington Pоst, "или через вторжение туда или путем домашней революции приближаются к 100%".

Я верю, что так и обстоят дела.

"Джентльмены не расчленяют джентльменов ведь", написала Washington Pоst, имея в виду что Мохаммед бин Салман и его клика не джентльмены.

Кто бы сомневался. Они ваххабиты.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542622200
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