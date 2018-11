Блеск и нищета US Army: США расписалась в бессилии перед Россией и Китаем

13:13 19.11.2018 Мировое господство Америки оказалось под угрозой



Виктор Сокирко



Вспомним Михаила Задорнова (светлая ему память), который "открыл" нам "тупых американцев" и изрядно поиздевался над некоторыми нелепыми законами в разных штатах США. Смешно было слышать про запрет класть мороженое в задний карман джинсов или свистеть под водой, но в Америке существовало и другое негласное правило: нельзя было ставить под сомнение мощь и могущество своей армии. Законом о шпионаже от 1917 года (он еще действует) устанавливается 20 лет тюрьмы "за распространение ложной информации о вооруженных силах США с целью помешать их операциям, вызвать бунт или помешать набору в армию". Это уже в прошедшем времени - американцы теперь открыто говорят, что военный потенциал страны ни к черту. К слову, мороженное в карман клали конокрады в штате Алабама, чтобы выманить лакомством лошадь и увести ее за собой, и этот закон остается в силе.



Весьма уважаемое издание - журнал National Interest сообщает (и уже не в первый раз), что армия США испытывает острую нехватку военнослужащих, численность которых сейчас на самом низком уровне со времени окончания Второй мировой войны. Эксперты называют это серьезной проблемой, требующей немедленного решения, иначе страна не сможет противостоять пяти основным угрозам - Китаю, России, Ирану, Северной Корее и терроризму. Тут, конечно, американцы немного валяют дурака, численность US Army не столь уж и мала. На 2017 год, если верить открытым источникам, списочный состав армии составил 476?000 в регулярной армии, 343?000 в национальной гвардии, 1?018?000 общих военных, 330?000 гражданского персонала и 200?000 человек в военном резерве вооруженных сил.



Сухопутные войска армии США действительно сократились на 11 процентов по количеству бригад по сравнению с 2001 годом (для американцев дата 9/11 стала отправной точкой для сравнений) и сейчас на 38 процентов ниже размера группы рекомендуемой в индексе ("Глобальный индекс военной мощи"). Есть проблемы и их готовности - только треть бригад готовы к "боям высокого класса". Генерал Марк Милли, начальник штаба армии, утверждает, что военные столкнутся с высокой степенью военной опасности, если будут вести серьезную войну. При этом генерал еще не так давно заявлял о готовности разнести в пух и перья любого противника, намекая, понятное дело, на Россию и Китай. Сейчас пыл "ястреба" несколько угас и он откровенно взывает к своему правительству с просьбой усилить военную мощь.



Тут еще дело в том, что и замашки у американской армии стали значительно шире, даже по сравнению со Второй мировой войной - растянулись по всему миру. Не удивительны поэтому стенания по поводу нехватки американского контингента в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. При этом, как сообщает National Interest, "сухопутные войска заявляют, что им недостаточно 476 тысяч солдат, необходимо 500 тысяч". То есть, за счет 24 тысяч рейнджеров можно закрыть все проблемы с восполнением людских ресурсов? Так и хочется сказать, мол, одолжите солдат у Китая, там с этим нет проблем.



Здесь причина видится не столько в урезании Конгрессом бюджета Пентагона (с 2011 года он уменьшился на 539 миллиардов долларов), а еще и в том, что общий престиж военной службы в армии США сейчас заметно снизился. Особенно не радует новобранцев служба в "горячих точках", перспектива оказаться, например, в Афганистане не так привлекательна. Видимо поэтому в Соединенных Штатах в прошлом году сняли запрет на прием в армию новобранцев с психическими проблемами. Теперь US Army может принимать в свои ряды людей занимавшихся самоповреждением, страдающих от биполярного расстройства, депрессии, алкоголизма или наркомании. В этот, в прямом смысле слова "безумный эскадрон", планировалось набрать 80 тысяч человек еще к сентябрю 2018 года, но, видимо, потенциальные рекруты оказались сами себе на уме и служить пошли не все из планируемых.



Не все ладно, как считают сами американцы, и с восполнением ресурсов и техники. В тех же ВМС США отмечают, что для выполнения стратегии национальной обороны требуется 355 кораблей, а в их распоряжении только 286. Сегодня US Navy"усох" на 13 процентов по сравнению с 2001 годом, а если посчитать "потери" отсчитывая их от 1991 года, после окончания "холодной войны", то американский флот уменьшился на 48 процентов - почти в половину.



Тем не менее, в составе Военно-морских сил США находятся 11 авианосцев - 10 класса "Нимиц" и новейший проекта "Форд". При этом из первой десятки на полном ходу находятся только 5, остальные в стадии перманентного ремонта. "Джеральд Форд" (строительство которого обошлось в 13 миллиардов долларов), несмотря на то? что вошел в состав флота в 2017 году до сих не прошел все необходимые испытания и, скорее всего, его полноценная эксплуатация начнется только в 2020 году. К 2023 году в США планируют завершить строительство еще двух авианосцев класса "Форд". В любом случае, на сегодняшний день по количеству авианосцев США превосходят Китай и Россию вместе взятых.



Не все ладно, опять же по утверждениям самих американцев, и с авиацией. Тактических истребителей за последние годы стало на 21 процент меньше. Многим самолетам уже давно пора на пенсию. Вот и экс-министр ВВС Дебора Ли Джеймс (в США это гражданская должность) выступая в палате Комитета по вооруженным силам, предупреждала, что разрыв в технологиях и возможностях Америки между ее противниками быстро сокращаются. Военно-воздушные силы испытывают серьезные проблемы готовности и только половина стоящих на вооружении самолетов готовы к серьезному бою.



Реперные точки американской армии с их собственной шкалой измерений в итоге оказались просто мифом. US Army по-прежнему позиционирует себя как самую сильную, мощную и непобедимую. Согласно данным того же портала Global Firepower Index ("Глобальный индекс военной мощи"), который регулярно анализирует состояние военной мощи 126 стран мира, США действительно занимают пока первое место в рейтинге наиболее сильных в военном отношении государств (на втором месте Россия, на третьем - Китай). Эксперты оценивают, как правило, состояние вооруженных сил, сообразуясь с общей численностью населения, экономическим состоянием государств, а также сравнивают конкретные показатели технической оснащенности армии и флота. То есть, первенство моделируется на компьютере, который выдает данные по заложенным в него сведениям. И уже не в первый раз появляются сигналы, свидетельствующие о несоответствии этих рейтинговых исследований с реальной ситуацией.



Вот и военный обозреватель American Thinker ("Американский мыслитель") Роберт Каски высказался: "Пока Москва и Пекин вооружаются, готовясь к будущим конфликтам, и модернизируют свои армии, демократы решили начать жестокую охоту на вооруженные силы США. Посредством секвестирования они добились сокращения расходов, оставив американских военных без средств, необходимых им для выполнения своих задач. Вашингтон резко урезал военный бюджет, сократил численность войск и заставил союзников и врагов думать и гадать, способны ли Соединенные Штаты, как и прежде защищать своих друзей и отстаивать свои интересы".



Американцы сейчас бьют в колокола - надо вооружать армию, иначе будет проблема со сдерживанием растущего мирового влияния со стороны в первую очередь Китая. А если объединятся КНР и РФ, то США не выдержит удара со стороны Востока (Китай) и Запада (Россия) и тогда влияние, да и присутствие тоже, как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и в Европе, ослабнет. Перебрасываться ядерными боеголовками никто не хочет, но нынешнее состояние американской армии позволит загнать "русскому медведю" и "китайскому тигру" американского "ковбоя" в его традиционные места обитания, на североамериканский континент. Американцы этого больше всего опасаются, а потому и начнут сейчас новый виток гонки вооружений, в которой они пока безнадежно отстали. Источник - СвободнаяПресса

