Алматы. Борьба за горно-курорт Кок-Жайляу превращается в... экоджихад

16:12 19.11.2018 Не так страшен курорт, как его защитники? Почему борьба за Кок-Жайляу превращается в экоджихад



В Алма-Ате в 2020 году власти намерены начать строительство горнолыжного курорта, ориентировочная стоимость проекта - $200 млн. На эти деньги планируют построить спортивно-развлекательный комплекс, включающий горнолыжный курорт, гостиницы, рестораны, ледовый каток, танцплощадки, гондольную дорогу Медео - Кок-Жайляу.



15 ноября "Фергана" опубликовала статью Вадима Борейко "Бумажная война за Кок-Жайляу. Экологи и застройщики рубятся на Небесном пастбище", где журналист и активист объяснял позицию противников строительства курорта в урочище Кок-Жайляу (в переводе с казахского - "небесное пастбище"). Однако у проекта есть немало сторонников (и среди них не только представители власти), которые считают: курорт не нарушит экологию, если строить по европейским стандартам, даст рабочие места, привлечет туристов и развлечет самих горожан.



Загрязнения, прорыва плотины и вырубки не будет



Противники строительства утверждают, что создание курорта будет нарушением природоохранного законодательства, по которому на территориях национальных парков, в том числе и в урочище Кок-Жайляу, всякое строительство запрещено. Но в 2008 году у правительства появились полномочия переводить земли особо охраняемых природных территорий в земли других категорий, и кабинет министров Карима Масимова в декабре 2014 года перевел 1002,0 гектара земель Иле-Алатауского национального парка в категорию земель запаса Медеуского района для строительства и функционирования здесь горнолыжного курорта "Кок-Жайляу".



Защитники урочища считают, что главная опасность курорта - в возможном нанесении ущерба природе. Во время строительства будут расчищать и профилировать склоны, построят подъемники, горные рестораны, курортный центр и техническую дорогу на территорию курорта и проч. Экологи распространяли информацию, что при строительстве курорта будет уничтожено 27,5 гектаров деревьев и срежут плодородный слой на десятках гектаров.



Однако член палаты экологических аудиторов Ахан Омирбеков называет другие цифры: "Будет произведена вырубка деревьев на площади 3,7 гектара. Это совсем немного. Заметьте - курортная инфраструктура потребует всего 0,3 гектара вырубки леса. Общее количество вырубленных деревьев - 880 штук".



Отвергая аргументы защитников урочища о будущем загрязнении воздуха и вод, эколог уверяет, что все сточные воды будут спускаться в городскую канализацию, и это, по его словам, огромный плюс, а отходы будут представлены только коммунальными бытовыми отходами. "Производственных отходов не будет, это очень важно. Коммунальные отходы будут собираться в специализированные бачки с плотно закрытыми крышками. Они будут собираться и вывозиться специализированными организациями на переработку и утилизацию в город. Никакими отходами курорт загружен не будет", - обещает Омирбеков.



Также специалист уверяет, что на территории курорта планируется мощное электроснабжение, поэтому будут построены только электрокотельны; никаких отопительных агрегатов, работающих на угле или другом топливе, в Кок-Жайляу не будет, а значит, и выбросы в атмосферу будут минимальны.



Экологов-противников строительства беспокоит и запланированное создание искусственного водоема в горной местности, к которому относится урочище Кок-Жайляу. Генеральный проектировщик Людмила Кузнецова на слушаниях успокоила общественность, что никакой опасности нет.



"В предыдущем проекте у нас было три озера на 250 тысяч кубов. Тогда было тоже очень много не только сомнений. Мы большое внимание уделили этому вопросу. И было сделано моделирование прорыва плотины, моделирование при сейсмике и так далее. Поэтому я со всей ответственностью как проектировщик заявляю, что никакой опасности от искусственного водоема на 80 тысяч кубов для города нет. И прошу, пожалуйста, голословно это не обсуждать. Если вы верите тем специалистам, которые проектировали, которые строили, которые сопровождают плотину на "Медео", на Большом Алматинском озере, так я вам скажу, что они были консультантами по этому вопросу. И не забывайте, у нас сейчас стадия ТЭО. Если будет стадия ПСД, то там будут сделаны расчеты", - ответила Кузнецова критикам.



Кок-Жайляу. Фото с сайта Yvision.kz



Как Альпы



Почему горнолыжный курорт нужен властям Алма-Аты? Аким (глава администрации) орода Бауыржан Байбек о необходимости строительства курорта успел рассказать главам Казахстана и России, когда затронули тему горнолыжного туризма: ""Медеу" и "Шымбулак" за прошлый сезон посетили почти 800 тысяч человек. Международный опыт показывает, что горнолыжный туризм приносит в пять раз больше доходов, чем пляжный. До конца года совместно с французскими и австрийскими консультантами будет завершен бизнес-план круглогодичного курорта "Кок-Жайляу"".



Власти утверждают, что именно развитие туризма без ущерба для экологии - основная цель строительства курорта в урочище.



"Экология - это очень важно. Я думаю, что при реализации проекта экологические риски будут учтены. Тем более что есть богатый международный опыт, например, строительство альпийских курортов. Несмотря на то, что европейское экологическое движение очень сильно, и никто с этим не поспорит, в Альпах таких курортов уже сотни", - говорит министр информации и коммуникации Казахстана Даурен Абаев.



Министр также ответил на предположения противников курорта, что на территории урочища построят дорогие коттеджи, а сам курорт окажется не по карману обычным людям.



"В 2014 году первый проект горнолыжного курорта был достаточно дорогим, он подразумевал серьезное вмешательство в природный ландшафт. Он позиционировал себя как премиальный курорт, ориентированный на состоятельных, зарубежных туристов. Но сегодня акиматом пересмотрены подходы к строительству. Речь идет о круглогодичном, недорогом, доступном для всех курорте. Планируемая протяженность трасс сокращена, площадь зданий и сооружений сокращена, по-моему, в 10 раз. Все это серьезно снижает нагрузку на экологию. Хочу отметить, что новая концепция курорта полностью исключает проектирование и строительство частных, индивидуальных коттеджей", - рассказал Даурен Абаев.



"Почему я за курорт? Потому что я являюсь представителем туристического бизнеса. И маленькое количество народа обращаются за путевками по Казахстану, и практически никто - за зимними видами отдыха в Казахстане, потому что предложить нечего, потому что дорого, потому что переполнено", - говорит руководитель турфирмы Жанар Короткова.



Владелец бренда Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов, один из богатейших людей республики (по версии этого же издания), комментируя будущее строительство, отметил, что как гражданин он считает, что Кок-Жайляу не только поможет развивать туристическую отрасль, но и даст новые рабочие места, иностранцы будут оставлять больше валюты, и это будет помогать развитию города, делать Алма-Ату еще привлекательнее.



Байтасов говорит, что в качестве любителя горных лыж ездил по разным курортам и не видел, чтобы горнолыжные курорты нарушали экологию. Напротив, они вписываются в ландшафт, подчеркивает собеседник. Если бы они хоть как-то нарушали равновесие, то ни во Франции, ни в Австрии, ни в Италии таких курортов просто бы не было. Также он считает, что расположение Кок-Жайляу в черте города, рядом с аэропортом является уникальным преимуществом Алма-Аты.



"Все эти годы мы не использовали роскошные возможности нашего города, наши горы для того, чтобы строить такие курорты, о которых сейчас идет речь, - говорит директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова. - Туристские представители - а мы тоже граждане, - крайне заинтересованы в экологичности воздуха, сохранении экологии. Весь мир показывает пример, как это все строится. Я полагаю, что строительство взвешенного с экологической точки зрения курорта на коротком расстоянии от города сыграет свою роль для [развития] туризма".



Кок-Жайляу. Фото с сайта Yvision.kz



Работа и альтернатива торговым центрам



Некоторые сторонники создания курорта раньше были в противоположном лагере. Теперь они признаются, что критиковали, не пытаясь вникнуть в проблему.



"Я помню презентацию этого самого проекта (Кок-Жайляу), - говорит известный шоумен Мурат Мутурганов. - Я, кстати, был на слушаниях, когда поднялась вся эта шумиха, и с того самого момента я за проектом только наблюдал со стороны, особо не вникая. Но в начале этого года проект вновь был возобновлен, и поднят вопрос строительства. Появился сайт с описанием, я изучил. Посмотрел. И, к сожалению, понял, что многие просто по инерции подхватили тему, не разбираясь в ней изначально. Я в первую очередь за развитие нашего города как места туризма".



Теперь Марат Мутурганов убежден, что после создания привлекательного курорта с красивой панорамой в Алма-Ату начнет приезжать больше туристов, а город преобразится, а главное - появятся новые рабочие места, где смогут получать зарплату дети как сторонников, так и противников проекта.



Тот же министр Абаев считает, что нужно использовать рекреационные возможности страны для развития туризма: туристическая отрасль обеспечивает работой 300 млн человек по всему миру, и эта цифра только растет: пока тут будут спорить, другие уже сделают, говорит министр.



Кроме обеспечения работой, рассудительных алмаатинцев беспокоит и возможность проведения досуга. Телеведущая Екатерина Краснова призналась, что вынуждена проводить свободное время со своей дочерью в торговых центрах. И многие телеведущие, продюсеры, актрисы и просто блогеры утверждают, что ни их родители, ни маленькие дети сегодня не могут попасть пешком на Кок-Жайляу, он недоступен для прогулок.



Почему именно Кок-Жайляу, когда есть другие курорты, Шымбулак, к примеру?



"Поверьте, я часто бываю на Шымбулаке, и на Шымбулак уже просто невозможно приехать подышать, он уже переполнен нашими туристами", - уверяет Мурат Мутурганов.



И к тому же Шымбулак - это спорт высших достижений, а курорт Кок-Жайляу - это массовое катание. В 2006 году привлеченные зарубежные эксперты также единодушно определили плато Кок-Жайляу как наиболее удачное во всех отношениях место для строительства нового горного курорта, говорил глава управления туризма и внешних связей Алма-Аты Максат Кикимов.



То есть получается, что в самом большом по численности городе Казахстана сегодня нет курортов, доступных по цене и удобству.



Кок-Жайляу. Фото с сайта Yvision.kz



Защищать не от курорта, а от мусора



Противники строительства курорта на Кок-Жайляу готовы оберегать урочище, как свой дом. При этом после пикников в урочище остаются горы мусора, и хотя субботники на Кок-Жайляу теперь проходят чаще, чем праздничные гуляния на площади, проблема стала носить системный характер.



"Я за строительство курорта, потому что горнолыжный туризм приносит больше доходов. Яркий пример - Медео. Я за цивилизованный курорт, а не за уничтожение природы страны. Например, мы со студентами нашего университета были на Бутаковке (горная местность на окраине Алма-Аты). И там мусора так много, что уже не до отдыха, и даже не чувствуешь чистый воздух, ради которого вырываешься из душного города. Везде валяются бутылки, остатки еды. Я думаю, если будет курорт, неважно - на Бутаковке или в Кок-Жайляу, - будет дисциплина", - считает студентка Саяжан Совет.



О низком уровне культуры поведения в горах заявил и генеральный секретарь Ассоциации лыжных видов спорта Казахстана Аскар Валиев: ""Горная" культура на очень низком уровне развития. Я это говорю компетентно, потому что я родился и вырос в этих горах. Культуру можно и нужно привить. Это можно сделать только через детей… Так вот, привить культуру детям в горах можно, только приведя детей в горы. Сейчас ничтожное количество детей попадают в горы, новый курорт сделает горы доступнее".



Противники строительства курорта подписывают петицию и собирают подписи "против". Но на днях Лига волонтеров Алматы заявила, что собрала более 100 тысяч подписей в поддержку строительства курорта. Защитники урочища обвинили их в принудительном сборе подписей.



"Что касается распространения заявлений о якобы принудительном сборе подписей в поддержку Кок-Жайляу, то сразу отвечаю - это провокация. Мы сегодня живем в таком времени, когда невозможно кого-то заставить, молодежь совершенно другая. Получается, подписи "против" собирать можно, а сбор подписей "за" - это принуждение и нарушение прав?" - задается вопросом один из молодежных лидеров Аблай Кондыбаев.



Яростное сопротивление только вредит



"Любая инициатива будет вызывать протест, и вокруг этого кормятся очень многие. Тем самым эти люди подчеркивают свою значимость, им хочется быть на плаву, - считает известный кинорежиссер Ермек Турсунов, которому противники курорта даже не дали выступить на общественных слушаниях. - Группа горлопанов, балаболов и крикунов, у которых куча свободного времени и, может быть, какие-то другие интересы, которые начинают саботировать какой-либо вопрос, таких называют протестантами. Не потому что они имеют отношение к какой-либо религии, а от того, что протестуют против всего".



Строительство курорта на Кок-Жайляу неожиданно поддержали и казахстанские политологи Талгат Калиев и Айдос Сарым, которые обычно резко критикуют действия властей.



"Тоталитарный тип мышления присущ не только облеченным властью. Нередко, а порой чаще, его демонстрируют прикрывающиеся демократическими лозунгами. Когда неспособны признавать право другого на собственное мнение, - написал Талгат Калиев на своей странице в Facebook. - Некоторые люди монополизировали право говорить от лица общества. Перебивая и перекрикивая любого, высказывающего неугодную им позицию, оскорбляющего, невзирая на возраст, пол. И присваивающего ярлыки о продажности. В обществе никогда не бывает единодушия. В этом и заключается уровень его развития. Неумеющие слушать других не должны удивляться, если завтра не будут слушать их".



Говоря о судьбе Кок-Жайляу, Талгат Калиев отметил: "Он может оставаться в нынешнем виде. Хотя вряд ли он останется нетронутым уголком природы. Там уже ступает нога человека, со всеми сопутствующими последствиями: мусор, отходы жизнедеятельности, окурки. Вряд ли краснокнижные животные вообще приближаются к местам, где заметен человек. А туда, где он появляется ежедневно, им вход заказан..."



Политолог Айдос Сарым рассказывает, что долгое время не имел конкретного мнения по Кок-Жайляу, но теперь поддерживает строительство курорта.



"Самый большой вред наносят машины, ТЭЦ, частный сектор без газа. Все остальное - личные желания отдельных горожан. Они имеют на это право. С таким же успехом можно перестать ходить в туалет, чтобы не портить воздух. Что касается вырубки деревьев, то сейчас уже по вырубке есть компенсация: одно к десяти (срубив одно дерево, сажают десять новых)", - сказал политолог корреспонденту "Ферганы".



Экологи и другие противники строительства выглядят слишком фанатично и не слышат рассудительные доводы тех, чье мнение отличается от их собственного, считает политолог. "Мне лично кажется, что Кок-Жайляу стал для противников фактором скорее религиозным, чем экологическим. Отсюда и ожесточенность, такой "экоджихад"", - подмечает собеседник.



"Лично мне кажется, что казахи тоже могут построить десятки курортов, и ничего страшного в этом нет. Не мы первые, не мы последние. Кок-Жайляу никакой великой миссии не несет. Таких ущелий десятки. Пусть будет курорт. Ничего ужасного в этом нет. Я за то, чтобы все доступные горы были оцивилизованы. По-хорошему, нам нужны сотни километров лыжни, канаток, пешеходок", - перечисляет Айдос Сарым.



Среди причин, по которым противники строительства курорта так ожесточенно набрасываются на власть, эксперт назвал недоверие, неверие, коррупцию. Но тем не менее Сарым верит, что и в Казахстане появятся горнолыжные кластеры мирового уровня, как в Австрии или Италии.



Фараби Алибиев

19.11.2018 Источник - fergananews.com

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