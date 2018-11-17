Аркадаг сменил министра сельского хозяйства Туркмении: Язмырадов вместо Энермырадова

16:25 19.11.2018

На заседании Кабмина 16 ноября президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что реформы, осуществляемые в АПК в соответствии с решениями Халк Маслахаты, требуют привлечения в отрасль опытных специалистов и уволил министра сельского и водного хозяйства Овезмырата Энермырадова "в связи с переходом на другую работу".



Вместо него назначен Аннагелди Язмырадов, занимавший должность хякима Бахерденского этрапа Ахалского велаята.