Британия находится во власти российских хакеров (от здравоохранения до энергетики), - истерит Daily Mail

16:44 19.11.2018

19 ноября 2018 г.

Ребекка Кэмбер | Daily Mail

Правительство Британии предупредили, что Россия создала "плацдарм" в онлайн-инфраструктуре страны

Среди ее целей - система национального здравоохранения и энергосистема страны



"Британия находится во власти российских хакеров, планирующих кибератаки, которые могут поставить страну на колени. Каждый день происходит до десяти атак, и многие нацелены на то, чтобы парализовать такие сферы, как национальная система здравоохранения, национальная энергосистема и даже Парламент. Кроме того, имеет место "неуклонный рост в стремлении [России] к проведению атак" в этих секторах", - пишет Daily Mail со ссылкой на Объединенный комитет по выработке стратегии национальной безопасности. - Причем серьезность проблемы такова, что в настоящий момент комитет призывает к созданию поста министра по кибербезопасности".



В докладе комитета говорится, что в прошлом году были предприняты кибератаки в секторах здравоохранения, телекоммуникаций, энергетики, а также в правительственном секторе. Как заявил глава Центра по национальной кибербезопасности Киеран Мартин, выступая перед парламентариями и пэрами в комитете, Россия уже создала "плацдарм в [британской интернет-инфраструктуре], который можно использовать и с целью продолжающегося шпионажа, и развивать в качестве потенциала для враждебного, подрывного и разрушительного акта в будущем".



Он также предупредил, что Россия начала диверсифицировать свои цели, включая в их число "демократические институты мягкой власти". Однако не только Россия представляет большую угрозу для Соединенного Королевства - страна также плохо готова отражать компьютерные хакерские атаки со стороны таких стран, как Северная Корея, Китай и Иран.



Источник: Daily Mail