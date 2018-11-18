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Трамп, Си и папуасы. Спор между Китаем и США оставил саммит АТЭС без декларации
17:37 19.11.2018

Спор между Китаем и США оставил саммит АТЭС без декларации

Вице-премьер США Майк Пенс обвинил Китай в том, что своим проектом "Шелковый путь" он практически закабаляет небольшие страны, вгоняя их в долги
Азиатский экономический саммит впервые в истории АТЭС завершился без полноценной итоговой декларации. Причина этому - разногласия между Соединенными Штатами и Китаем по вопросам международной торговли.

Как заявил премьер-министр принимавшей саммит Папуа-Новой Гвинеи Питер О"Нил, два гиганта в одной комнате не смогли договориться по ряду вопросов. Среди разногласий, по его словам, - роль Всемирной торговой организации и ее реформа.

Как сказал Питер О"Нил, стороны не сошлись в том, следует ли включить в итоговую декларацию положение о необходимости реформы ВТО, которая не подотчетна АТЭК.

Представитель Китая Чжан Сяолон заявил, что страны-участницы саммита оставили Папуа-Новой Гвинее право выпустить заявление от имени всех членов АТЭС вместо традиционной декларации лидеров.

В результате, как ожидается, будет опубликовано заявление по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), из которого будут исключены спорные пункты.

Торговая война
США и Китай уже давно вовлечены в торговую войну, и разногласия между Пекином и Вашингтоном ярко проявились на саммите.

В ходе саммита США заявили, что намерены вместе с Австралией расширить военно-морскую базу Ломбрум в Папуа-Новой Гвинее. Этот шаг рассматривается как явная попытка противостоять растущему влиянию Китая в регионе.

Военно-морская база Ломбрум на острове Манус имеет важное стратегическое значение, так как расположена в районе, где проходят многие торговые пути. Здесь базировались американкие корабли в годы Второй мировой войны.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что эта база поможет защитить суверенитет и морские права островных государств в Тихом океане.

Си Цзиньпин уверенно наращивает свое влияние в регионе. От России в саммите участвовал премьер Дмитрий Медведев
В субботу лидер Китая Си Цзиньпин обрушился с критикой на политику Трампа "Америка прежде всего" и заявил, что страны, проповедующие протекционизм, обречены на провал.

Ранее Майк Пенс сообщал, что Вашингтон готов более чем в два раза повысить пошлины, наложенные на китайский импорт.

Он также раскритиковал Китай за то, что его масштабные инфраструктурные программы, известные как "Новый шелковый путь", и выдаваемые Китаем в их рамках ссуды загоняют небольшие страны в огромные долги.

США и Китай обложили товары друг друга пошлинами. Начало торговой войны?
Хуже, чем русские: Пенс обвинил Китай в "подкопе" под Трампа
Пенс призвал эти страны работать не с Китаем, а с США, заявив, что Вашингтон не коррумпирует другие государства и не покушается на их независимость.

Си Цзиньпин заверил, что никаких скрытых намерений программы Китая по созданию паневразийской транспортной системы не имеют.

На саммите не присутствовали президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин. Россию на саммите представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

В своем выступлении в Папуа-Новой Гвинее Медведев отметил непредсказуемость ситуации в мировой экономике, согласился с тем, что протекционизм приводит к торговым войнам и заявил, что инструментом политического давления стали экономические санкции.

18 ноября 2018

Источник - bbc.com
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