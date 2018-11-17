Стамбул. Путин и Эрдоган отпраздновали конец стройки морской трубы "Турецкого потока"

17:53 19.11.2018

Завершено строительство морского участка трубопровода "Турецкий поток"



Президент России Владимир Путин 19 ноября в Стамбуле дал команду на укладку последней секции морского участка трубопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



В ходе торжественной церемонии российский лидер заявил, что за два года был пройден самый сложный этап - завершается строительство глубоководной части новой газовой магистрали. Путин отметил, что по дну Черного моря проложено в общей сложности 1800 километров труб. По первой из двух ниток газопровода российский газ будет поступать на запад Турции, а по второй - транзитом через турецкую территорию может пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы.



"Впереди укладка сухопутной части „Турецкого потока". Рассчитываем, что эти работы будут вестись такими же ударными темпами, с тем чтобы запустить газопровод, как и планировалось, до конца 2019 года", - отметил президент.



Как пишет НСН, общая мощность "Турецкого потока" - более 30 млрд кубометров газа в год.