Киргизские циркачи восстали против своего руководителя Исанаева

18:21 19.11.2018

Артисты Киргизского государственного цирка решили пожаловаться на директора в Минкульт



Артисты Киргизского государственного цирка намерены пожаловаться в Министерство культуры, информации и туризма на директора Курмангазы Исанаева. Об этом 19 ноября сообщило издание 24.Kg.

Воздушная гимнастка Светлана Аширова рассказала журналистам, что сейчас в цирке работают 39 артистов. Они получают низкую зарплату, а администрация старается сдать как можно больше помещений под кафе и иные подобные заведения. В частности, у артистов отобрали помещение для тренировок. Им предложили тренироваться в детском зале, где слишком низкие потолки для взрослых.



Также Аширова отметила, что главный бухгалтер цирка Зульфия Каркенова в 2006 году была осуждена за растрату денег Каракольского комбината благоустройства и зеленого хозяйства.



Ранее сообщалось, что в Киргизском государственном цирке закрыли студию для детей из малоимущих семей. В помещении студии открыли кафе. Депутат Эльвира Сурабалдиева заявила на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике, что к ней обратились с письмом родители бывших учеников студии. "Я буду обращаться в Генеральную прокуратуру с этим вопросом. Что это такое? Мы детей будем учить или открывать кафе, рестораны и ночные клубы?", - возмутилась депутат.



Курмангазы Исанаеву 69 лет, он занимает пост директора цирка с 2004 года. До этого он с 1994 года был директором Республиканского учебно-методического центра Министерства культуры, еще раньше - занимал должность заведующего отделом культуры Сокулукского района Чуйской области. В 1982-1989 годах Исанаев служил политработником в МВД Кыргызской ССР.



Международное информационное агентство "Фергана"