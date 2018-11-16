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Сколько денег освоил на выборах президент Сооронбай Жээнбеков?
18:40 19.11.2018

Правозащитник Нурбек Токтакунов опубликовал список средств, о которых говорится как о "потраченных центральным штабом президента Сооронбая Жээнбекова на президентские выборы 2017 года". Он сказал, что эту информацию дал "доверенный человек, работавший в штабе Жээнбекова", выложил на странице в Фейсбуке файл в форме "Excel" входящих-исходящих средств.

Свое заявление Токтакунов подтвердил и на радио "Азаттык", сказав, что штаб Сооронбая Жээнбекова освоил не 158 млн 96 тысяч 175 сомов, как официально сообщал в Центральную избирательную комиссию. По словам правозащитника, штаб Жээнбекова реально потратил на выборы 1 млрд 170 млн 265 тысяч 187 сомов и 6 млн 855 тысяч 700 долларов США. Он считает, что эти средства могли быть собраны в штабе через доверенного человека бывшего президента Алмазбека Атамбаева Икрама Илмиянова.

Нурбек Токтакунов называет это нарушением закона, считает, что упомянутые обстоятельства составят основу для объявления импичмента сегодняшнему президенту.

В обнародованном списке указано: сколько денег внесено в штаб десятками людей; сколько денег выделено на выполненные работы; выделенные суммы денег доверенным лицам кандидата в президенты. В числе внесших больше 1 млн сомов есть такие люди, как Туманов, Примов. От Тайырбека Сарпашева получено 7 млн 890 тысяч сомов, от Марата Аманкулова 2 млн 260 тысяч сомов.

На президентских выборах 2017 года штабом выдвинутого кандидата от социал-демократической партии (СДПК) Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова руководил член этой партии Фарид Ниязов. Поздней после избрания Жээнбекова президентом он руководил его аппаратом, сдал должность по собственному желанию.

Пресс-секретарь президента Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева ответила "Азаттыку": "Видно, что это фейк, нет печати, нет подписей. Мы не комментируем фейковую информацию". Она также дополнила: "Вся информация о финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова своевременно была предоставлена в ЦИК".

Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева сказала: "Секретариат партии исследует этот документ, поздней будет дан комментарий". Как известно, Нурбек Токтакунов является адвокатом заместителя председателя СДПК, экс-президента Алмазбека Атамбаева Сапара Исакова, сидящего под арестом экс-премьер-министра.

Источник: газета "Ачык саясат плюс" №42 от 16.11.2018/стр.1

Источник - gezitter.org
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