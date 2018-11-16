Наверное только для кыргызов зима приходит неожиданно, - "Кыргыз Туусу"

18:43 19.11.2018

Первый же снег и холода стали испытанием для жителей Бишкека и мэрии. Они это испытание не прошли.



С одной стороны улицы не полностью расчистили и образовались пробки. С другой стороны у горожан возникли большие трудности, так как часть муниципального и частного транспорта не вышла на дороги. Еще хорошо, что частные лица или фирмы у нас не подают иск в суд на муниципальные службы за плохую работу общественного транспорта, как это принято в развитых странах. Если бы это случилось, мэрия бы обанкротилась.



Теперь посмотрим на то, как мэрия пытается оправдаться или свалить вину на кого-то другого. Официальный представитель мэрии обвинил водителей частных фирм, занимающихся перевозкой пассажиров в том, что 80% из них не сменили своевременно шины на транспорте. Что касается неполноценного очищения улиц от снега, то тут виноватыми оказались обычные водители, которые парковались как хотели. А руководители муниципальных служб отметили, что они не успели закупить зимние шины для общественного транспорта.



Таким образом, виноватой оказалась зима, которая наступила нежданно. А разве в других странах зима сначала отправляет СМС о своем приближении, а потом наступает? К слову, наша служба гидрометеорологии заранее оповещала об ухудшении погоды.



Поэтому, прежде чем сваливать вину на других за недостатки в своей работе, мэрии и другим службам следовало бы заранее готовиться к зиме и весне, ведь очевидно, когда они наступят.



Источник: газета "Кыргыз Туусу" №87 от 16.11.2018 / стр. 5

Автор: Мырзакат Тыналиев