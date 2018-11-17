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|Новым прокурором Баткенской области назначен Ороз Бердибаев
19:45 19.11.2018
Назначен исполняющий обязанности прокурора Баткенской области
Исполняющим обязанности прокурора Баткенской области назначен Ороз Бердибаев. Об этом "Радио Азаттык" сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры КР в понедельник.
Ранее Бердибаев занимал должность начальника управления генпрокуратуры.
Напомним, 43-летний прокурор Баткенской области Анарбай Мамажакыпов 18 ноября был найден мертвым. Возбуждено уголовное дело по статье 97 ("убийство") Уголовного кодекса КР. По подозрению в совершении преступления задержан начальник областного управления капитального строительства. Также допрашиваются еще шестеро сотрудников прокуратуры, которые находились вместе с ним в момент убийства. Сообщается, что они отдыхали вместе на охоте.