Бухгалтерша сбежала в другую страну... Экс-кыр-президент Атамбаев прокомментировал скандальную смету предвыборной кампании кыр-президента Жээнбекова

20:59 19.11.2018

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прокомментировал опубликованную юристом Нурбеком Токтакуновым смету предвыборной кампании своего преемника, Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщило Радио "Азаттык", ознакомившись с фрагментами интервью, которое выйдет в эфире телеканала "Апрель" 19 ноября.

"Про эту бухгалтерию знала бухгалтер штаба. Я скажу сегодня, что она взяла отпуск без содержания, и уехала в другую страну. Она просто боится за свою жизнь, потому что сегодняшние власти, они, я думаю, идут путем Бакиевых. Она просто уехала", - заявил Атамбаев, добавив: "Если бы не было посадки Илмиянова, не было бы и утечки этого документа". Икрам Илмиянов - бывший советник Атамбаева, задержанный в октябре.



Таким образом, Атамбаев фактически подтвердил подлинность сметы. По крайней мере, в опубликованных фрагментах интервью нет ни слова о том, что приведенные в документе данные не соответствуют действительности.



Токтакунов, который является адвокатом арестованного бывшего премьер-министра Сапара Исакова, опубликовал смету 15 ноября. По его словам, документ передал ему некий сотрудник предвыборного штаба, пожелавший остаться анонимным. Из сметы следует, что на предвыборную кампанию Жээнбекова в 2017 году было потрачено не $2,3 млн, как указано официально, а $24 млн. Немалая часть суммы поступила от некоего "СШ", что можно расшифровать как "Сооронбай Шарипович", то есть от самого Жээнбекова. Если это так, то взносы Жээнбекова многократно превысили максимальную сумму, которую по закону сам кандидат может потратить на выборы. Токтакунов выразил мнение, что после публикации этого документа Жогорку Кенеш (парламент Киргизии) должен объявить импичмент президенту.



В администрации президента смету назвали фейковой и отказались от подробных комментариев. В возглавляемой Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) сказали, что упомянутые в смете имена и мероприятия соответствуют действительности, а вот точной информацией по суммам в партии не располагают. Многие лица, упомянутые в смете как получатели денег (артисты, фотографы) подтвердили свое участие в предвыборной кампании. Но о том, что полученная сумма точно соответствует указанной в смете, заявил только один - фотограф Александр Федоров. Многие фигуранты сметы подтвердили факт получения денег, но отказались говорить о сумме, другие заявили, что работали бесплатно.



Жээнбеков до 2017 года был малоизвестным политиком, его победу на выборах аналитики связывали с поддержкой со стороны Атамбаева. Жээнбеков баллотировался от СДПК. Атамбаев был одним из основателей этой партии, и после отставки с поста президента вновь ее возглавил. С начала 2018 года между бывшим и действующим президентом наметились разногласия. Многие соратники Атамбаева оказались под арестом по коррупционным обвинениям. Сам Жээнбеков на днях впервые прокомментировал свой конфликт с предшественником. Он заявил: "Попытки сделать из меня ведомого руководителя через каких-то третьих лиц, руководить моими действиями - все это не делает чести ему ни как человеку, ни как экс-президенту, ни как однопартийцу и соратнику".