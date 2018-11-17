Правительство Таджикистана создаст торговые представительства в ряде зарубежных стран

21:31 19.11.2018

Правительство Таджикистана создаст торговые представительства в ряде зарубежных стран, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в понедельник.



"Постановлением, которое было принято правительством 31 октября этого года утверждено положение о торговом представительстве РТ в зарубежных странах", - сообщили в минфине РТ.

В частности, дополнительные штатные единицы для торговых представительств при иностранных учреждениях Таджикистана будут созданы в России, Китае, Германии, Турции, Узбекистане и Казахстане.

Министерству финансов поручается обеспечить финансирование дополнительных штатных единиц для торговых представительств за счет средств республиканского бюджета.



В утвержденном документе говорится, что торговый представитель является составной частью дипломатического представительства Таджикистана в государстве пребывания и действует под непосредственным руководством посла РТ в иностранном государстве.

Права и обязанности торгового представителя или торгового атташе Таджикистана определяются положением о посольствах Республики Таджикистан.



Торговый представитель назначается и освобождается по представлению Министерства экономического развития и торговли, по согласованию с Исполнительным аппаратом президента Министерством иностранных дел.