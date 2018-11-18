Атамбаев и его команда наняли международного жулика Маевского, чтобы.., - в КырВерхах опять жуткая свара

00:25 20.11.2018

Атамбаев и его команда наняли международного жулика Маевского, чтобы посадить Текебаева - Шыкмаматов



"Ата Мекен" обратится в суд с требованием пересмотра дела Омурбека Текебаева и собирает срочную пресс-конференцию. Об этом КирТАГ сообщил лидер фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов в понедельник.



"Задержание Маевского (экс-депутат госдумы РФ – КирТАГ) говорит о том, что он аферист международного уровня. Атамбаев (Алмазбек Атамбаев – экс-президент КР – КирТАГ) и его команда наняли этого международного афериста и жулика, чтобы посадить своего оппонента Текебаева, так как в Кыргызстане они не смогли бы найти такого жулика. Мы обратимся в суд и будем требовать, чтобы показания Маевского в деле Текебаева были пересмотрены. Завтра соберем срочную пресс-конференцию по этому вопросу", - сообщил Шыкмаматов.



По словам Шыкмаматов, в деле следствия имеются показания главного свидетеля обвинения Алексея Модина (бывший гендиректор ОсОО "Sky Mobile"), который подтвердил связь между Атамбаевым и Маевским.



"Он (Модин – КирТАГ) рассказал следствию, что по приказу Маевского он несколько раз на территории "Автомаша" встречался с Атамбаевым. Это еще раз доказывает, что у Атамбаева есть связь с Маевским. Кроме того, во время следствия, когда спросили у Модина, в каком кабинете он встречался с Текебаевым, он указал на кабинет Атамбаева", - заключил А.Шыкмаматов.



Как уже сообщалось, экс-депутат госдумы России Леонид Маевский арестован два дня назад. Тверской суд Москвы определил срок содержания под стражей до середины января 2019 г. Маевский обвиняется в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере (ст. 163 ч.3 п.б УК РФ). По данным следствия, Маевский по предварительному сговору с неустановленными лицами с 31 октября по 8 ноября 2018 года в Москве требовал от потерпевших не менее $37,5 млн. В случае отказа он обещал распространить сведения, порочащие потерпевших. По данному факту 14 ноября возбудили уголовное дело, а уже на следующий день его задержали и предъявили обвинение.



Напомним, лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего посла в Южной Корее Дуйшенкула Чотонова арестовали в феврале 2017 года. В отношении Текебаева и Чотонова было возбуждено уголовное дело по статье коррупция. Основанием для уголовного дела послужило заявление гражданина России Леонида Маевского, который утверждал, что передал Омурбеку Текебаеву $1 млн за содействие в покупке акций компании "Мегаком". Якобы Текебаев деньги получил, а свои обещания не выполнил. В ноябре 2017 г. суд признал Текебаева виновным и приговорил его и Чотонова к 8 годам колонии строгого режима.



Текебаев и Чотонов вины не признали и категорически отвергли обвинения. Партия "Ата Мекен" считает дело против Текебаева политическим и требует пересмотра.



Мунара Боромбаева.