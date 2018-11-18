В Узбекистане начали строить завод по выпуску автомобилей Hyundai

00:28 20.11.2018

В Узбекистане начали строительство нового завода по производству коммерческих автомобилей Hyundai.



Завод Hyundai-Namangan KD будет построен в Туракурганском районе Наманганской области.



В рамках церемонии закладки камня завода было подписано инвестиционное соглашение о реализации совместного проекта.



Ожидается, что новый завод начнет выпускать первую продукцию в сентябре 2019 года. Завод на первом этапе будет производить 400 грузовиков, микроавтобусов и автобусов. Постепенно мощности завода будет увеличен до 2,5 тыс. машин.



Локализация производства автомобилей составит 50%.



Инициатива нового производства принадлежит корейским компаниям Evergreen Motors и Posco Daewoo. Проект реализуется в свободной экономической зоне "Коканд". Средства на сумму $130 млн. будут направлены на реализацию проекта.



Напомним, что договоренности по организации выпуска автомобилей Hyundai Узбекистан были достигнуты в рамках визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Южную Корею в 2017 году.