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В Конгрессе США создан Кокус по Узбекистану, - В.Панфилова
08:57 20.11.2018

Контуры будущих отношений Ташкента и Вашингтона обозначены

Первое заседание Кокуса по Узбекистану Конгресса США состоялось в Ташкенте. Министр иностранных дел Узбекистана Абулазиз Камилов и группа американских конгрессменов во главе с Трентом Келли и Висенте Гонсализом обсудили вопросы узбекско-американской повестки дня и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и США. Принцип внешней политики Узбекистана не претерпит изменений: поддержание баланса отношений с внешними партнерами никому не в ущерб, но приоритет при этом отдается своим собственным национальным интересам.

В Конгрессе США впервые создан Кокус по Узбекистану (Caucus – группа лоббистов или объединение законодательного органа для выработки единого курса действий). Инициатором выступил президент Шавкат Мирзиеев. Во время майского визита в США он встретился с конгрессменами во главе с Трентом Келли от штата Миссисипи для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Было решено создать кокус, который и возглавил Келли, сопредседателем стал Висенте Гонсализ от штата Техас.

Кокус будет проводить заседания два раза в год для обсуждения путей дальнейшего развития американо-узбекского сотрудничества. Первое состоялось 19 ноября в Узбекистане. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на ташкентской встрече приветствовал создание в нижней палате Конгресса США впервые за всю историю двусторонних отношений Кокуса по Узбекистану. Как сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана, в состоявшейся беседе стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-американской повестки дня, которая обретает всеобъемлющий и интенсивный характер после майского официального визита президента Шавката Мирзиеева в США и его продуктивных переговоров с президентом Дональдом Трампом.

Научный сотрудник Центра по изучению проблем Центральной Азии и Афганистана ИМИ МГИМО МИД России, кандидат юридических наук Шарбатулло Содиков считает, что "создание "Кокуса по Узбекистану" вписывается в декларированные цели Вашингтона и Ташкента по продвижению отношений. Он пояснил "НГ", что Узбекистан при первом президенте Исламе Каримове подвергся жесткой критике со стороны США и после андижанских событий 2005 года был занесен в черный список стран, где нарушаются права человека. Новый лидер Шавкат Мирзиеев вносит изменения в правовое и политическое поле и показательно демонстрирует меняющийся Узбекистан на международной арене. Но для США этого, похоже, все еще мало. "Например, гражданам Узбекистана получить визу в США практически невозможно. Во внешней политике США Узбекистан, да и в целом страны Центральной Азии включены в зону особого риска. На словах Вашингтон заверяет в партнерстве, но на деле Узбекистан для него занимает место где-то рядом с Афганистаном, Пакистаном, Таджикистаном. Так что создание кокуса – это первый шаг в улучшении отношений, совсем не исторического масштаба, но все-таки важный, как любой первый шаг", – сказал "НГ" Содиков.

Член экспертно-консультативного совета при комитете Госдумы РФ по делам СНГ Аслан Каскулов отметил, что США – одна из немногих стран, где законодательно принят лоббизм. "Но говорить о том, что созданный кокус станет лоббистом Узбекистана в США, рано. Поскольку прецедентов защиты интересов других стран и народов нет. Если члены кокуса считают Узбекистан союзником, то в первую очередь должны пересмотреть политику в отношении соседнего Афганистана, поскольку его нестабильность влияет на Узбекистан", – сказал "НГ" Каскулов.

По словам эксперта, создание в палате Конгресса США Кокуса по Узбекистану – это стандартная практика межгосударственных и межпарламентских отношений. Подобная ей существует и у России. В частности, у Госдумы РФ имеются аналогичные межпарламентские отношения со странами СНГ, в том числе с Узбекистаном. "Сегодня межпарламентские связи выходят на качественно новый уровень. В частности, спикер ГД РФ Вячеслав Володин предложил коллегам из Узбекистана стать наблюдателями в Парламентской ассамблее ОДКБ наравне с другими государствами, такими как Афганистан и Сербия", – подчеркнул Аслан Каскулов.

Эксперт убежден, что интеграция США с Узбекистаном никак не повлияет на взаимоотношения с Россией. Лидеры РФ и Узбекистана недавно встречались и подписали свыше 20 двусторонних документов на общую сумму 27 млрд долл. Объем накопленных российских инвестиций в экономику Узбекистана приближается к 9 млрд долл. Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев также дали старт строительству первой в Центральной Азии атомной электростанции. Экономика – только часть сотрудничества. Есть и гуманитарные, и культурные связи.

Политолог, доктор исторических наук Рафик Сайфулин напомнил, что отношения между США и Узбекистаном, находившиеся в состоянии глубокого застоя, заметно активизировались после прихода к власти Шавката Мирзиеева и Дональда Трампа. "Но оценивать их нужно взвешенно, объективно и без лишних эмоций. Безусловно, важен сам факт первого официального визита Мирзиеева в США, но не более того. Американская сторона добилась главного результата: Узбекистан согласился на участие в программе восстановления северной сети поставок грузов США для военных целей в Афганистане. Кроме того, был возобновлен диалог о военно-техническом сотрудничестве. Но этим обозначены лишь рамки переговорного процесса, да и сами американцы его пока не форсируют. В ответ Мирзиеев фактически получил признание в качестве одного из перспективных политических лидеров в регионе, а также одобрение проводимых в Узбекистане реформ, признаки которых были отмечены американцами", – сказал "НГ" Рафик Сайфулин.

Напомним, что во время визита узбекского лидера в США было заключено несколько соглашений на общую сумму около 5 млрд долл. "В целом можно констатировать, что в обмен на политическую поддержку нынешнего узбекского руководства США получили необходимые им в настоящее время транспортные преференции для транзита своих грузов в Афганистан через Узбекистан. "США не то государство, которое можно игнорировать и тем более идти с ним на конфронтацию. Поэтому Узбекистан, пусть даже на уровне деклараций, предпочитает поддерживать с США партнерские отношения, во-первых, во избежание вмешательства американцев во внутренние дела республики. Во-вторых, для ставшей традиционной политики балансирования между ведущими мировыми державами, представленными в ЦА регионе, – Россия, Китай, США", – отметил Сайфулин.

По мнению политолога, контуры для будущих отношений между Узбекистаном и США уже обозначены. Важно, каким содержанием они будут наполнены, поскольку подобные этапы в отношениях с США у Узбекистана уже были. "В связи с этим периодически возникающие вопросы о том, не нанесет ли сотрудничество Ташкента с Вашингтоном ущерб интересам России и Китая, представляются некорректными, если не провокационными. Россия и Китай прочно занимают свою нишу в отношениях с Узбекистаном. Достаточно напомнить, что эти мировые державы обеспечивают почти половину внешнеторгового оборота Узбекистана, а с РФ Ташкент связывают союзнические отношения (Договор от 2005 года). Наконец, необходимо учитывать, что с самого обретения независимости Узбекистан демонстрировал свою субъектную, внешнеполитическую самодостаточность, стремился к развитию равноправных отношений со всеми заинтересованными внешними партнерами и никогда не играл по правилу "дружить против кого-то", – подчеркнул Рафик Сайфулин.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

19.11.18

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542693420
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