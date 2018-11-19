Британия проводит независимую от США политику в Иране, - Ф.Селимова

09:01 20.11.2018 Лондон пытается усидеть на двух стульях



Глава британского Форин офиса Джереми Хант продолжает свое ближневосточное турне. Вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ в понедельник он впервые после вступления в должность побывал в Тегеране. Хант стал первым западным министром иностранных дел, посетившим Исламскую Республику, после того как США объявили о выходе из ядерной сделки по Ирану. В ходе переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и представителями политических кругов страны Хант говорил о будущем ядерной сделки, роли Тегерана в конфликте в Сирии и Йемене, а также о проблемах прав человека в Иране.



"Иранская ядерная сделка остается одним из важнейших компонентов стабильности на Ближнем Востоке, которая исключает угрозу нуклеаризации Ирана", – заявил Хант накануне визита, добавив, что для сохранения сделки необходимо стопроцентное выполнение его условий.



Глава Форин офиса также подчеркнул, что Британия, "со своей стороны, будет придерживаться сделки до тех пор, пока это делает Иран". "Но нам также необходимо увидеть прекращение дестабилизирующей деятельности Ирана в остальной части региона, если мы хотим устранить основные причины проблем, с которыми сталкивается регион", – сказал Хант.



Между тем в Тегеране заверили, что, несмотря на выход из нее Вашингтона, ядерная сделка будет сохранена. "Мы по-прежнему надеемся, что европейцы смогут спасти сделку", – заявил официальный представитель иранского МИДа Бахрам Кассеми.



Он не упустил случая напомнить Великобритании о своем старом долге. Речь идет о порядка 450 млн фунтов стерлингов за танки, заказанные Ираном еще при шахе по контракту 1974 года. В феврале 1979 года в ходе Исламской революции шах был свергнут, пришедшее к власти новое революционное правительство Ирана официально аннулировало данный контракт. Тегеран на протяжении уже почти 40 лет требовал от принадлежавшей британскому Министерству обороны компании International Military Services (IMS) более 390 млн фунтов за нереализованную часть расторгнутого контракта. Однако Лондон отказывался вернуть средства, мотивируя это национальными и международными санкциями против Ирана.



Переговоры по решению проблемы продолжаются много лет. "Мы надеемся, что Британия сможет вернуть суммы, которые она должна Ирану, как можно скорее", – заявил Кассеми. Он также отверг версии о том, что Британия стремится урегулировать просроченные долги Ирану посредством компенсации за ущерб, нанесенный ее посольству в Тегеране в 2011 году. "Эти дела все еще открыты, и они вообще друг с другом не связаны", – приводит слова Кассеми иранское государственное новостное агентство FARS. Напомним, в 2011 году по время протестов против британских экономических санкций митингующие напали на здания посольства Соединенного Королевства в различных частях иранской столицы, устроили погром в офисах и похитили документы. Лондон в ответ разорвал дипотношения с Тегераном, закрыв посольство Исламской Республики в Лондоне, а также выслав из страны ее дипломатов. Отношения между двумя странами были восстановлены в августе 2015 года.



Хант также указал на недопустимость "заключения в тюрьму невинных людей, имеющих двойное гражданство Ирана и Великобритании". Напомним, в апреле 2016 года представитель благотворительного фонда Thomson Reuters Назанин Загари-Рэтклифф, имеющая британо-иранское гражданство, была приговорена к пяти годам лишения свободы за шпионаж и попытку свержения правительства в Тегеране. Поскольку Иран не признает двойное гражданство, Загари-Рэтклифф не смогла обратиться в британское консульство за помощью. "Мы должны сделать так, чтобы эти невинные британско-иранские двойные граждане, заключенные в тюрьму в Иране, вернулись в Британию, к своим семьям. Мне приходилось слышать столько душераздирающих историй от семей, которые были вынуждены терпеть страшное разделение. Я прибыл в Иран с четким посылом для властей этой страны: заключение невинных людей в тюрьмы не может и не должно использоваться в качестве дипломатического рычага", – заявил Хант.



Научный сотрудник Высшей школы экономики Николай Кожанов указывает на то, что в отношениях Лондона и Вашингтона имеется достаточно противоречий, однако при этом часто СМИ пытаются представлять Британию как во всем солидарную с Америкой. "Британская внешняя политика достаточно независима, – подчеркнул Кожанов в беседе с "НГ". – И особенно в тех регионах, где у нее имелись свои традиционные интересы еще задолго до прихода туда американцев. Что касается позиции британцев в отношении Тегерана, то Лондон четко понимает, что нынешний американский подход к будущему СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), его разрыв и необоснованный выход из него – создает намного больше проблем, чем решает. И поэтому Великобритания стремится удерживать Иран в рамках этой договоренности, чтобы он и дальше следовал взятым на себя обязательствам".



Несмотря на предстоящий брекзит, Лондон понимает, что без Европы страна не может обойтись по целому ряду вопросов. Поэтому он демонстрирует, что по-прежнему является командным игроком, считает Кожанов. "С одной стороны, из Британии звучат критические заявления в адрес действий Ирана в регионе. С другой – в угоду Брюсселю, в пользу поддержки СВДП. В этой связи Лондон пытается усидеть на двух стульях", – сказал эксперт.



Брюссель по-прежнему заявляет свою приверженность сделке с Тегераном, считая ее ключевым элементом всей архитектуры ядерного нераспространения. "Достойной мирной альтернативы СВПД нет. Сделка с Ираном – ключевой элемент глобальной инфраструктуры нераспространения оружия массового уничтожения. Она критически важна для безопасности Европы", – заявила на прошлой неделе еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.



При всей важности иранской темы для европейцев, единственное, чем они сейчас могут помочь Тегерану, это декларациями, считает Кожанов. Существуют подводные течения и факторы, которые не позволяют сформировать единую и эффективную политику в отношении Ирана, полагает он.



"Возьмем, например, французов. Макрон делает достаточно резкие заявления относительно СВПД. Он звонит тем же иранцам и говорит, что поддерживает их. Однако здесь нужно не забывать, что французский МИД фактически находится под сильным контролем просаудовского лобби. Его нынешний глава в прошлом был министром обороны и продавал оружие саудовцам. Как вы думаете, будет ли он защищать Иран? Думаю, ответ тут вполне очевиден", – отметил Кожанов.



Он также обратил внимание на Германию, которую помимо внутренних проблем куда больше заботит вопрос сохранения общеевропейского единства, нежели Иран. Эксперт также напомнил о пресеченных на территории ЕС, в частности в Дании и Франции, попытках политических убийств выходцев из Ирана, что не способствует возникновению у европейцев проиранских симпатий. Что касается России, то европейские участники СВПД, по словам эксперта, опасаются, что если они будут договариваться с Москвой, образуя с ней единый фронт по Ирану, то она взамен может потребовать признать Крым.



В понедельник в Брюсселе проходило заседание Совета ЕС, на котором в числе прочего обсуждался Иран и создание механизма для расчетов с ним после возобновления санкций США. По данным СМИ, по итогам встречи главы МИД 28 стран ЕС решили рассмотреть возможность расширения черного списка по Ирану в свете недавней попыткой нападения на политического беженца иранского происхождения в Дании.



Фемида Селимова



19.11.18 Источник - независимая газета

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