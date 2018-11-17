В отношения Таджикистана и Узбекистана добавили рогунской энергии, - "Къ"

09:16 20.11.2018

Запуск Рогунской ГЭС подвел черту под конфликтом между Душанбе и Ташкентом



В Таджикистане вчера состоялась церемония запуска первого агрегата Рогунской ГЭС, строительство которой началось еще в 1976 году, а в постсоветское время стало причиной серьезного конфликта между Душанбе и Ташкентом. Шавкат Мирзиеев, занявший пост президента Узбекистана в декабре 2016 года, пересмотрел отношение узбекских властей к проекту, в результате чего страна уже начала получать экономические дивиденды. Между тем опрошенные "Ъ" эксперты не уверены в том, что Душанбе действительно завершит проект в задуманном виде и станет крупнейшим поставщиком электричества в регионе.



Запуск первого агрегата Рогунской ГЭС стал для Эмомали Рахмона долгожданным подарком на профессиональный праздник - День президента. Пока высота плотины электростанции составляет около 75 м. Согласно проекту, она должна достичь 335 м, побив мировой рекорд. Имеющегося сейчас объема воды оказалось достаточно для того, что запустить временный гидроагрегат. По данным таджикского агентства "Азия-плюс", его мощность достигает 390 МВт, при этом поначалу она составит всего 100 МВт. Позднее гидроагрегат заменят на постоянный мощностью 600 МВт.



Следующий агрегат собираются запустить в апреле 2019 года, а всего их будет шесть, что позволит довести показатель до 3600 МВт. В таком случае беднейшая республика постсоветского пространства станет крупнейшим экспортером электроэнергии в своем регионе. Правда, когда именно - неизвестно. Суммарная мощность первых двух агрегатов не превысит 800 МВт, а дальнейшее строительство зависит от того, появятся ли у республики дополнительные средства. Даже если все будет идти по плану, резервуар ГЭС будет заполнен лишь в 2033 году.



Как Узбекистан и Таджикистан подписались дружить

Как Узбекистан и Таджикистан подписались дружить

"Было очень много спекуляций о том, справится ли Таджикистан с поиском ресурсов для этого проекта или нет,- напомнил "Ъ" главный редактор издаваемого в Душанбе журнала "Иктисодчи" ("Экономист") Фаридун Усмонов.- По разным подсчетам, для полного завершения строительства необходимо $3,5–4 млрд. Стоимость запуска двух агрегатов - от $800 млн до $1 млрд. Эту сумму Таджикистану удалось привлечь в прошлом году за счет продажи еврооблигаций".



Самым важным гостем на торжественной церемонии стал министр водных ресурсов соседнего Узбекистана Шавкат Хамраев. Еще два года назад присутствие узбекского чиновника на подобном мероприятии было невозможным. В годы правления Ислама Каримова (1991–2016) Ташкент выступал резко против строительства ГЭС, считая ее опасной для своего хозяйства. Рогунская электростанция стоит на реке Вахш, которая течет из Таджикистана в Узбекистан. А эта страна и так испытывает нехватку воды для орошения. Однако после смерти Ислама Каримова и избрания Шавката Мирзиеева Ташкент сначала просто отказался от критики строительства, а затем и одобрил его. Выгоду от этого решения Ташкент получает уже сейчас: например, Таджикистан закупает для строительства ГЭС грузовики, произведенные на заводе в Самарканде.



Российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов убежден, что протест Ташкента изначально был политическим. "Основная проблема была связана с личными отношениями Каримова и Рахмона, а не с самой ГЭС,- сказал эксперт "Ъ".- Таджикистану не пришлось убеждать Узбекистан. В Ташкенте сами поняли, что проще согласиться, чем продолжать бессмысленный спор".



Присутствовали на вчерашней церемонии и представители РФ - замминистра энергетики Андрей Черезов, посол в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов и гендиректор координировавшего строительство московского НИИ "Гидропроект" Евгений Беллендир. "Можно поздравить и президента Таджикистана, и народ страны с этим действительно великим достижением. По существу это была национальная идея,- сказал "Ъ" Игорь Лякин-Фролов.- Конечно, строительство еще будет продолжаться, но конечная цель стала ближе".



Приехал в Таджикистан и первый заместитель премьер-министра Афганистана Мухаммад Хон. Эти две страны вместе с Киргизией и Пакистаном входят в число участников крупного энергетического проекта CASA-1000. Он предполагает строительство линии для экспорта электроэнергии из бывших советских республик в Афганистан и Пакистан. Реализация проекта только начата, но предполагается, что именно электричество с Рогунской ГЭС составит значительную часть экспорта в эти страны. Посол Игорь Лякин-Фролов не стал исключать того, что присоединиться к проекту CASA-1000 в перспективе может и Россия. Ей принадлежит 75% акций другой гидроэлектростанции на реке Вахш - Сангтудинской ГЭС-1. "Но пока об этом говорить рано,- отметил господин Лякин-Фролов.- Хотя проект (CASA-1000.- "Ъ") и реализуется, он реализуется со значительной задержкой".



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По словам Фаридуна Усмонова, покупателем вырабатываемого Рогунской ГЭС электричества уже на первоначальном этапе может стать Узбекистан, который сейчас активно развивает промышленность. "В прошлом месяце был дан старт проекту АЭС в Узбекистане (см. "Ъ" от 20 октября.- "Ъ") от "Росатома",- напомнил господин Усмонов.- Но он должен завершиться лишь в 2028 году, а нехватку энергии Ташкент испытывает уже сегодня". С таким предположением согласился и узбекский эксперт, руководитель аналитической группы "Центральная Евразия" Владимир Парамонов. "На мой взгляд, ни проект строительства АЭС, ни проекты по строительству солнечных электростанций никак не повлияют на растущие потребности Узбекистана в дешевой энергии, генерация которой возможна только на ГЭС,- пояснил он.- Диверсификация и комбинация различных источников генерации электроэнергии - это верный путь развития".



При этом некоторые эксперты не верят в то, что Душанбе когда-либо сможет окупить столь грандиозный проект. "Мне Рогунская ГЭС напоминает флагшток, который в 2011 году Рахмон на заемные деньги установил на площади в Душанбе,- отметил Аркадий Дубнов.- Тогда он был самым высоким в Азии, но сейчас этот рекорд уже побит. Так и Рогун в большей степени политический проект, в очень малой степени отвечающий реальным потребностям таджикской экономики".



Кирилл Кривошеев

Газета "Коммерсантъ" №212 от 17.11.2018, стр. 2