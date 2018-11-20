Американские "ножки Буша" толкают Москву и Астану к торговой войне, - СП

09:44 20.11.2018

Россия перестала быть авторитетом для Казахстана



Андрей Иванов

20.11.18



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Алексей Мартынов Виктор Алкснис



Россельхознадзор вводит временные ограничения на транзит через российскую территорию мяса птицы из США в Казахстан. Как указано на сайте ведомства, основная причина - опасения, что продукция ненадлежащего качества, которая к тому же находится под контрсанкциями, может попасть на российский рынок.



В октябре Россельхознадзор обнаружил семь партий общим весом 185 тонн курятины, которые следовали из Евросоюза в Казахстан. Анализ показал, что мясо птицы не соответствует российским санитарным требованиям. Грузы разворачивали на границе и отправляли обратно в Евросоюз.



С одной стороны, решение Россельхознадзора правильное. На российском рынке не должно быть продуктов, которые не отвечают требованиям безопасности и которые могут просто отравить россиян. Одновременно на прилавках в стране не должно быть товаров, которые попали под контрсанкции, так как их наличие в магазинах подрывает авторитет страны: неумение выполнить свои же решения покажет Западу, что Россия может грозить миру только пустыми постановлениями.



Кстати, сейчас Россельхознадзор оказал серьезную помощь казахстанским фермерам. По данным Союза птицеводов страны, только в 2018 году экспорт так называемых "ножек Буша" в республику вырос со 110 до 140 тысяч тонн. Увеличение поставок было одним из условий вступления Казахстана в ВТО. Но поставки импортной продукции серьезно ударили по местным производителям, многие из которых разорились и остались без работы.



Впрочем, главный вопрос, который возникает в нынешней ситуации, это отношение союзников по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) к России. Москва не требовала от ближайших соседей, которые постоянно говорят о стратегическом партнерстве, чтобы те признали Крым российским, не пытаясь обременить союзников дополнительными политическими рисками. Не требовала и присоединения к контрсанкциям. Однако союзники восприняли это как возможность дополнительно заработать, нарушая российские правила.



Ни для кого не секрет, что так называемый транзит через российскую территорию часто оборачивается тем, что он оседает внутри РФ. Это не говоря про то, что попавшие под контрсанкции западные товары иногда попадают на российский рынок под видом произведенных в Белоруссии или Казахстане. Проще говоря, партнерам Москвы достаточно лишь сменить этикетку. В итоге в выигрыше оказываются и наши соседи, и западные фермеры, а российские сельхозпроизводители расплачиваются за это потерей рынка. И при этом российское государство может только останавливать транзит, заставить союзников самим тщательнее следить за потоком товаров оно, как показывает практика, зачастую не в состоянии.



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Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов полагает, что проблему можно решить методом ужесточения государственного контроля:



- Нет ничего удивительного в том, что продукция, идущая в Казахстан из-за рубежа, попадает на российский рынок. Напомню, у ЕАЭС общее таможенное пространство. Так что всякие хитрые схемы были налажены. Они работали раньше, работают сейчас. И через Казахстан, и через Белоруссию в Россию попадают товары, в отношении которых введены российские контрсанкции. Все знают о белорусских ананасах и устрицах из белорусских "морей".



"СП": - Почему же наши союзники ведут себя не очень дружественно к России?



- Ведут себя плохо не наши союзники, а экономические агенты. Естественно, они есть и в России, ведь кто-то в стране принимает попавшие под контрсанкции товары, распределяет по торговым точкам. В Белоруссии и Казахстане тоже есть экономические агенты, которые реализуют все эти "серые" и иногда "черные" схемы. Но государство с этим борется, и не только российское. Госорганы Белоруссии и Казахстана тоже пытаются противостоять этим явлениям. Это естественный процесс, с ним бороться можно дополнительным контролем.



Политолог Виктор Алкснис константирует, что в нынешних условиях России очень трудно сохранить союзников и при этом требовать от них солидарности в отношении попавших под контрсанкции товаров:



- Дело, конечно, не в качестве этих "ножек Буша". Если они идут в Казахстан, то что нам до того, каким требованиям они соответствуют? По большому счету, если бы дело было только в санитарных нормах, мы должны были пропустить груз. Но, как обычно, у нас левая рука не знает, что делает правая. С одной стороны, мы не хотим портить отношения с Казахстаном, а с другой формально делаем недружественный шаг.



Понятно, что правила в Казахстане отличаются от российских. Может быть, эта курятина, которая в России признана негодной, в соседней стране не вызвала бы вопросов. Получается, что мы вмешиваемся во внутреннюю политику другого государства.



"СП": - Казахстан считается нашим союзником, а иногда использует свое положение для получения прибыли на российском рынке.



- Президент Назарбаев проводит свою линию в отношении России. С одной стороны, он постоянно говорит о сотрудничестве и союзнических отношениях. Но с другой стороны, в Казахстане постоянно говорят о некоем притеснении казахского народа со стороны русских. Дескать, Россия нанесла большой ущерб казахам и все такое прочее.