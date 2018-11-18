Саудовского принца Мухаммеда бен Салмана хотят разжаловать из наследных принцев

09:51 20.11.2018

После убийства журналиста в Саудовской Аравии может смениться наследник



Члены королевской семьи в Саудовской Аравии не хотят видеть на престоле наследного принца Мухаммеда бен Салман Аль Сауда, которого подозревают в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.



Как сообщает "Рейтер" со ссылкой на источники близкие к королевской семье, против Мухаммеда выступают десятки принцев. Вмешиваться в престолонаследие, однако, они не намерены, пока жив ныне действующий монарх Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Семья, а также дипломаты из США, поддерживает младшего брата короля Ахмеда ибн Абдула Азиз ибн Сауда.



Ранее "СП" писала о том, что ЦРУ пришло к выводу, что приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи отдал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд.