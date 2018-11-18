Просто Мурзик... Экс-премьер Киргизии Муралиев сменил фамилию на.. Мурзалиев

10:08 20.11.2018

20 ноября 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Мурзалиев он. Экс-премьер-министр Амангельди Муралиев сменил фамилию



Экс-премьер-министр Кыргызстана Амангельди Муралиев сменил фамилию. Теперь он Мурзалиев. Об этом стало известно сегодня до начала встречи президента Сооронбая Жээнбекова с бывшими главами правительств и спикерами Жогорку Кенеша. В списках Амангельди Муралиев был указан как Амангельди Мурсадыкович Мурзалиев.



Что послужило причиной для смены фамилии, неизвестно. Очевидно, что смена данных произошла из-за сына.



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Алтынбек Муралиев признан судом виновным в шпионаже и приговорен к 22 годам лишения свободы. Второй фигурант данного дела приговорен к четырем годам лишения свободы. Однако к нему применили амнистию, и его выпустили в зале суда.



Алтынбек Муралиев - экс-заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства, сын экс-премьер-министра Амангельди Муралиева/Мурзалиева. Он обвинялся в "передаче иностранным организациям сведений, составляющих служебную тайну". Его заключили под стражу 4 ноября 2014 года. Процесс проходил в закрытом режиме.



По данным источников, Алтынбек Муралиев себя виновным не признает и утверждает, что никогда не передавал секретные сведения представителям других государств. Более того, он утверждает, что его вынудили дать признательные показания под давлением в первые часы после задержания.