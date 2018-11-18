Из жизни некрофилов... Алмазбек Атамбаев назвал своих оппонентов трупоедами

10:55 20.11.2018

19 ноября 2018, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО



Алмазбек Атамбаев назвал своих оппонентов, распространяющих клевету, трупоедами. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Апрель".



Алмазбека Атамбаева продолжают обвинять, что в самолете, упавшем в Дача-Су, был его груз.



"На таком страшном горе, на гибели людей ставка была сделана на клевету. Но вы знаете, самолет был турецкий, вы знаете, какие у меня были тогда отношения с руководством Турции. Турция - член НАТО. Если бы тогда хоть капелька была моего груза, хоть грамм, если бы там было хоть что-то против меня, то давно откопали бы. Клеветники до сих пор распространяют информацию. Они перестали бояться бога. Я полностью поддерживаю слова пророка Мухаммеда о том, что клеветник подобен человеку, который есть труп своего брата. Это трупоеды", - сказал он.



Он отметил, что к расследованию может подключиться ЦРУ, чтобы выяснить, кому принадлежал груз.