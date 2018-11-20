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Назарбаевщина. Два в одном – союзники России и партнеры Порошенко, - А.Уваров
10:58 20.11.2018

Украина и Казахстан – стратегические партнеры в области ВТС?

Как-то совершенно незаметно прошла информация о том, что несколько дней назад представители Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан посетили предприятия украинского ВПК и встретились с руководством этих предприятий.

Делегация из Астаны работала на Украине с 14 ноября и ознакомилась с предложениями и продукцией частных украинских производителей, входящих в Лигу оборонных предприятий Украины". Наиболее серьезным был визит на завод ЗАО "НПО "Практика"", где казахстанцам организовали встречу с представителями предприятий-членов Лиги оборонных предприятий Украины – "Доля і Ко.ЛТД", "Термо проджектс Україна", "ЮА.РПА" и "Практика"; эти предприятия в ответ на запрос исполнительной дирекции Лиги выразили заинтересованность в сотрудничестве с казахстанскими партнерами.

Баннер компании Доля і Ко.ЛТД

Баннер компании "Доля і Ко.ЛТД"

"НПО "Практика"", помимо прочего, занимается изготовлением серии броневиков типа "Козак" (конструктор Малашин), БТР 6х6 "Отаман", бронированных "крепостей на колесах" на базе КрАЗ, мобильных штабных комплексов, бронежилетов "Сварог 6" и др.

Броневик КОЗАК 2M

Броневик "КОЗАК 2M"

БТР ОТАМАН 6Х6

БТР "ОТАМАН 6Х6"

"Доля і Ко.ЛТД" является ведущим украинским разработчиком и производителем средств радиосвязи AGENT® и ЛИБИДЬ®, тесный партнер американской корпорации MOTOROLA SOLUTIONS.

ООО "Термо Проджектс Украины" (Webasto Ukraine) занимается проектированием и разработкой систем отопления и кондиционирования, модульных кондиционеров, автономных жидкостных отопителей Webasto Thermo Top, которые предварительно прогревают двигатель транспортного средства до оптимальной температуры, увеличивают оперативную готовность двигателя и срок его службы.

"ЮА.РПА" занимается разработкой и производством модернизированных ПНВ (приборы ночного видения) для танков ТКН-ЗУМ, ТКН-ЗУММ, ТКН-ЗУМУМ, лазерных систем выявления снайперов, SDR сканеров эфира, лазерных дальномеров ЛПР-1, радиостанций дальней связи, тренировочных интерактивных лазерных комплексов для стрельбы.

То есть принимающая украинская сторона была представлена довольно широко, это подчеркивает разносторонний интерес казахстанских специалистов. Украинские оружейники ознакомили гостей из Казахстана с продукцией своих предприятий и предоставили им предложения по перспективным направлениям сотрудничества. Генеральный директор Лиги оборонных предприятий Украины Александр Ясинский и ее исполнительный директор Олег Брюшковский провели с представителями Республики Казахстан переговоры, содержание которых пока неизвестно. Таким образом, казахстанские оружейники подтвердили слова Порошенко, сказанные в 2015 году о возобновлении военно-технического сотрудничества Киева и Астаны.

Казахстанские оружейники в Киеве

Казахстанские оружейники в Киеве

Казахстанские оружейники в Киеве

Стоит напомнить, что до событий 2014 года связи ВПК Казахстана и Украины были системными. Астана интересовалась украинскими вертолетными двигателями, ракетным оружием, Киев присматривался к казахстанским тепловизорам компании КАЕ. В рейтинге крупнейших экспортеров вооружений в Казахстан Украина занимала четвертое место после России, Израиля и Испании.

В октябре 2015 года во время визита Порошенко в Астану стороны пытались договориться о создании совместного предприятия по производству в Казахстане комплектующих для КБ "Антонова" и двигателей ПАО "Мотор-Сич", оговаривалась также возможность совместного производства БПЛА.

Затем на IV Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX-2016 в Астане ТОО "Казахстанская авиационная индустрия", входящее в состав национальной компании "Казахстан инжиниринг", заключило долгосрочное соглашение с украинской компанией "Мотор Сич" о передаче технологий по модернизации вертолетов Ми-2, Ми-8 и капитальному ремонту двигателей для вертолетов Ми-8.

Модернизированные на Мотор-Сич вертолеты Ми-8МСБ-Т и Ми-2МСБ на выставке в Астане 2018

Модернизированные на "Мотор-Сич" вертолеты Ми-8МСБ-Т и Ми-2МСБ на выставке в Астане 2018

Среди последних крупных поставок оружия госкомпании "Укроборонпром" Казахстану были корабельные ракетные комплексы малой дальности "Арбалет-К" и комплексы морского ракетного управляемого вооружения "Барьер-ВК" по контракту еще 2013 года, который держится в секрете.

Украинскими комплексами вооружен ракетно-артиллерийский корабль ВМС РК "Мангыстау" (проект 0250 типа "Казахстан"), введенный в строй в конце декабря 2017 года. "Мангыстау" – это увеличенный вариант больших сторожевых катеров проекта 0300 ("Барс"); переработка проекта 0300 в проект 0250 по требованиям ВМС Казахстана выполнялась украинским николаевским казенным предприятием "Исследовательско-проектный центр кораблестроения" по контракту стоимостью 8 млн долларов, заключенному казахстанской стороной с ГК "Укрспецэкспорт". Затем за 400 тыс. долларов николаевские корабелы осуществили корректировку проекта второго корабля проекта 0250 "Орал" с целью размещения на нем систем вооружения украинского производства.

Ракетный катер "Орал" ВМС РК

Ракетный катер "Орал" ВМС РК

Украинские комплексы "Арбалет-К" стоят на вооружении ракетного катера "Сарыарқа", то есть 3 корабля ВМС РК имеют системы киевского конструкторского бюро "Луч". Кроме того, на всех этих кораблях установлены система управления вооружением "Каскад-250" и двухкоординатная РЛС "Дельта-250" разработки и производства киевского ГП "НИИ Квант-Радиолокация", а также оптико-электронная система управления огнем артиллерии Sens-2 разработки и производства киевского ГП "НИИ "Квант". Однако здесь разгорелся скандал из-за некачественных украинских систем, которые украинские специалисты методично пытаются "довести до ума".

Кроме того, в августе 2017 года Украина оказалась замешанной в скандал с поставками в Казахстан контрафактных двигателей УТД-20 (силовой агрегат для БМП-1 и БМП-2) и, возможно, их подделок, выполненных на "Дизельстроительном заводе" в Токмаке Запорожской области.

Говорит гендиректор выпускающей боеприпасы для стрелкового оружия киевской компании "Стилетто Украина (входит в состав международной инжиниринговой компании Stiletto Systems Limited) Александр Калачев: "Наше предприятие выиграло тендер в Казахстане по производству патронов полного цикла. Мы готовы принимать участие в такой работе и здесь… Стоимость одной производственной линии для винтовочных патронов составляет около $25 млн". Появилась также информация, что Stiletto Systems Limited и Waterbury Farrel уже строят в Казахстане свой патронный завод.

Stiletto Systems Limited и Waterbury Farrel строят в Казахстане свой патронный завод.

Если не считать ноябрьского визита казахстанцев, то последние договоренности состоялись на V Международной выставке вооружений и военного имущества KADEX-2018 в Астане, где министр обороны Республики Казахстан Сакен Жасузаков провел переговоры с замглавы госконцерна "Укроборонпром" Сергеем Омельченко. СМИ отмечали, что обсуждались вопросы развития украинско-казахстанского ВТС в области бронетанкостроения, авиации, высокоточных вооружений, кораблестроения, а "украинская сторона подтвердила интерес к совместному производству отдельных видов современной военной техники". По итогам переговоров замглавы "Укроборонпрома" заявил: "Казахстан был и остается для Украины стратегическим партнером в области ВТС. По результатам встречи с министром обороны Казахстана есть серьезные разработки. Мы перешли к практической реализации двух перспективных проектов. Конкретизировать эту информацию пока рано, но считаю, что в ближайшее время и Казахстан, и Украина ощутят в этой сфере серьезную коммуникацию".

Да, интересные "перспективные проекты" развивает одно из государств-членов Организации договора о коллективной безопасности с военно-промышленным комплексом необандеровской Украины.

АНДРЕЙ УВАРОВ | 20.11.2018

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542700680
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