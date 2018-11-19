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Обстановка в Таджикистане. Обратный транзит – с Ближнего Востока в ЦА, - В.Прохватилов
11:00 20.11.2018

Обратный транзит – с Ближнего Востока в Центральную Азию
Об обстановке в Таджикистане

3 ноября Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана опроверг информацию о подготовке теракта около российской военной базы. Об этом ранее сообщали некоторые СМИ; речь шла о том, что в Таджикистане задержали подозреваемых в причастности к деятельности запрещенной в России группировки "Исламское государство" (ИГ), признавшихся в подготовке теракта на российском военном объекте. Источник в силовых структурах сообщил агентству ТАСС, что охрана российских военных объектов в Таджикистане усилена. "Интерфакс", ссылаясь на таджикскую службу "Радио "Свобода"" (Радио Озоди) также передал, что задержаны боевики ИГ, планировавшие теракт против 201-й российской военной базы. По этим данным, группа террористов состояла из 12 человек; один из главарей банды через Турцию перебрался в Сирию, где воевал против правительственных войск. Вернувшись из Сирии в Таджикистан, он планировал, согласно этим сообщениям, взрыв КПП российской военной базы.

Вербовочные центры и перевалочные базы террористов в Турции действительно существуют. В июле 2015 года турецкие спецслужбы ликвидировали, например, банду выходца из Азербайджана Абдуллы Абдуллаева, создавшего в Турции пункт перевалки для съезжавшихся из Европы и Центральной Азии боевиков, которых переправляли в Ирак и Сирию. Азербайджанец снимал десятки квартир для тех, кого вербовал, и поставил вербовку на твердую коммерческую основу. В ходе полицейской спецоперации были задержаны 36 человек.

Весной 2017 года в турецком городе Конья задержали более двух десятков боевиков ИГ и Рабочей партии Курдистана (РПК). 10 февраля 2018 года в Турции были обезврежены две крупные террористические ячейки ИГ: ячейка в Анкаре, состоявшая из 17 человек, и в Стамбуле – из 30 человек. Все они прибыли в Турцию из-за границы. В августе 2018 года правоохранительные органы Турции задержали в Стамбуле 38 иностранцев, которым были предъявлены обвинения в связях с ИГ и подготовке терактов. То есть список достаточно велик.

Если до нанесения по ИГ в Сирии решающих ударов транзит боевиков шел в основном из Центральной Азии на Ближний Восток, то теперь предпринимаются попытки наладить транзит в обратном направлении – с Ближнего Востока в Афганистан и Центральную Азию. И если тайные тропы для переброски боевиков из Афганистана через перевалы Горного Бадахшана сейчас перекрыты таджикскими военными, то возможность просачивания террористов через сирийско-турецкую границу и далее в республики Центральной Азии сохраняется до сих пор.

9 ноября Общая служба разведки и безопасности Нидерландов опубликовала на своем сайте доклад The legacy of Syria: global jihadism remains a threat to Europe ("Наследие Сирии: глобальный джихадизм остается угрозой Европе"). В докладе утверждается, что боевики ИГ и "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) используют территорию Турции в качестве стратегической операционной базы, где они могут отдохнуть после боев, восстановить силы и завербовать новых бойцов для продолжения террористической войны.

По мнению составителей доклада, несовпадение интересов Анкары с "европейскими приоритетами" в области борьбы с терроризмом сделало Турцию "транзитным центром для беспрецедентного количества иностранных боевиков". Хотя турецкие власти и ведут борьбу против ИГ и "Аль-Каиды", важнейшим для них, по мнению голландских спецслужб, остается противодействие Рабочей партии Курдистана, а это оставляет джихадистам "достаточное пространство для деятельности и свободу передвижения".

При наличии "свободы передвижения" существует и возможность просачивания боевиков к границам стран Центральной Азии. В большинстве случаев они перехватываются и уничтожаются местными спецслужбами, но "сарафанное радио" исламистов будоражит внутреннюю пятую колонну и провоцирует сторонников революционного джихада на вспышки насилия. Так, в ночь на 8 ноября, как сообщило Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА), был поднят бунт заключенных в колонии строгого режима №3 в городе Худжанде Согдийской области. При подавлении бунта погибли 25 человек, в том числе два охранника. По данным РИА "Новости", бунт начался с того, что один из заключенных, воевавших в рядах ИГ, напал на охранника и разоружил его, завладев автоматом. К нему присоединились другие заключенные, которым удалось захватить один из корпусов колонии. Спецназ областного управления внутренних дел подавил бунт, и правоохранительные органы Согдийской области Таджикистана переведены на усиленный режим несения службы; особенно тщательно контролируются все выезды и въезды в Худжанд.

Сведения об инициаторах и зачинщиках бунта в Согдийской области расходятся. Как заявил член Общественного юридического совета области Анвар Тураев, к организации беспорядков в колонии причастны члены так называемого Национального альянса Таджикистана (ныне – Партия исламского возрождения), стремившиеся сорвать торжественный пуск Рогунской ГЭС, который состоялся 16 ноября.

В настоящее время таджикские силовики контролируют ситуацию в республике, но существование центров подготовки боевиков на Ближнем Востоке и путей их транзита в Центральную Азию существенно осложняет своевременную ликвидацию спящих ячеек экстремистов и террористов.

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 19.11.2018

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542700800
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