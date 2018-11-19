Не в бровь, а в газ: Турция становится хабом для российского топлива

15:23 20.11.2018 Новый трубопровод обеспечит энергетическую безопасность Европы, уверен президент России



Ангелина Галанина

Кирилл Гулов

Полина Гриценко



Ввод в эксплуатацию "Турецкого потока" позволит качественно расширить сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере и станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время визита в Стамбул, где прошла церемония завершения строительства морского участка газопровода. Полностью он будет запущен до конца 2019 года, выразил надежду глава государства. Половину транспортируемого по нему газа планируется поставлять в Европу, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Реализация проекта даст России новые рынки сбыта и надежный транзит, а для Турции "поток" важен в стратегическом плане, считают эксперты.



Символ партнерства



За происходящим на побережье главы государств наблюдали в режиме видеоконференции. Отдав команду на укладку последней секции морского участка трубопровода, Владимир Путин заметил, что "Турецкий поток" обеспечит поставки газа в страны Европы и отразится на геополитическом положении Турции. По его словам, по дну Черного моря на глубинах, достигающих двух и более тысяч метров, за время строительства было проложено в общей сложности 1,8 тыс. км труб.



- По первой из двух ниток газопровода российский газ будет поступать на запад Турции, а по второй транзитом через турецкую территорию может пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы, - пояснил глава государства.



Это, по его словам, сделает из Турции серьезный европейский хаб и отразится на ее геополитическом положении. Запущен газопровод будет, как и планировалось, до конца 2019 года, выразил надежду Владимир Путин.



- Ввод в эксплуатацию "Турецкого потока", безусловно, позволит нашим странам качественно расширить сотрудничество в газовой сфере, будет иметь большое значение для экономического развития Турции и всего черноморского региона, а также станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности, - подчеркнул российский лидер.



Проект газопровода стал примером умения защищать свои национальные интересы и не направлен "против интересов кого бы то ни было", отметил Владимир Путин. Без политической воли турецкого руководства сооружение газопровода в условиях растущей конкуренции не состоялось бы, подчеркнул он.



Половину газа по трубопроводу "Турецкий поток" планируется поставлять в Европу, сообщил Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что с технической точки зрения "Турецкий поток" - "сложный проект с высочайшими стандартами".



- Для нас Российская Федерация является долгосрочным, надежным другом, так же, как и в этих проектах, очень важным поставщиком природного газа, - отметил турецкий лидер. - Наши отношения прошли уже через все возможные тесты на прочность.



"Турецкий поток", как и другой двусторонний проект - АЭС "Аккую", станет ярким символом поступательного развития российско-турецкого партнерства, заявил президент России.



С помощью телемоста на связь с лидерами государств вышли представители "Газпрома", которые находились на борту плавучего судна-трубоукладчика.



- Труба "Турецкого потока" с завершающим стыком спущена в акваторию Черного моря, - доложил глава компании Алексей Миллер.



По пяти направлениям



Перспективы "Турецкого потока" - "самые широкие с созданием пяти ответвлений", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что строительство велось в уникально сжатые сроки.



- Совсем недавно в Стамбуле было принято решение по "Турецкому потоку", это решение было принято достаточно быстро, после того, как наши болгарские коллеги не смогли отстоять свои позиции и сломались под натиском евроструктур, отказавшись от "Южного потока", - напомнил Дмитрий Песков.



Сегодня, отметил он, многие страны претендуют на то, чтобы получить на своей территории ответвление "Турецкого потока".



- Безусловно, хаб будет сформирован, газ пойдет дальше. По тем планам, которые имеются, турецкая экономика просто не сможет переварить такое количество газа, но в то же время сохраняется потребность в Европе, - сказал представитель Кремля.



Проект "Южный поток", от участия в котором отказалась Болгария, предполагал строительство значительных новых газотранспортных мощностей на территории Европы, напомнил в беседе с "Известиями" гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.



- В отличие от него, "Турецкий поток" работает по другой схеме: первая нитка сразу приходит в Турцию и подключается к действующей системе газопроводов на территории страны, а для второй нитки будет задействована высвобождаемая инфраструктура, которую нужно модернизировать, - пояснил эксперт. - Единственная проблема - отсутствие соединяющей перемычки между Болгарией и Сербией, которую планируется построить. Затем газ сможет поступать из Сербии в Венгрию, а оттуда в Австрию. Объем работ незначителен по сравнению с затратным "Южным потоком".



Дальнейшее развитие проекта зависит от европейских партнеров, уверен замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.



- Кое-какие действия уже предпринимаются. Например, Болгария построила станцию, которая позволяет пускать газ по действующей системе со стороны Турции, поэтому переход может быть осуществлен в рамках имеющейся инфраструктуры, - сказал он "Известиям". - Но Болгария не нуждается в 17 млрд куб. м газа: в стране потребляют всего три. Поэтому нужно связать ее с Сербией, но это - забота уже не российской стороны.



В общих интересах



Грандиозное мероприятие, приуроченное к завершению строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", указывает на стратегический характер отношений между Россией и Турцией, отметил член Совета Федерации Алексей Пушков.



- Я думаю, что интересы России и Турции во многих сферах совпадают или очень близки, - заявил "Известиям" политик. - Москва заинтересована в южном пути для российского газа. В то же время Анкара является и получателем, и страной-транзитером. Благодаря "Турецкому потоку" она может превратиться в главный центр распределения газа в Южной Европе.



Частые встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по его мнению, свидетельствуют о желании Турции проводить независимую внешнюю политику и диверсифицировать международные связи, отойдя от привязки к союзнику по НАТО - Соединенным Штатам.



- И здесь Россия тоже является важным партнером. У Анкары есть крепкие намерения закупить российские С-400 вопреки давлению Вашингтона. Турция хочет играть самостоятельную роль в Сирии. Хоть здесь наши позиции не вполне совпадают, в Анкаре прекрасно понимают, что без взаимодействия с Россией вряд ли удастся разрешить кризис в этой стране, - заметил Алексей Пушков. - В тех сферах, где интересы двух стран близки, наши контакты обеспечивают устойчивое взаимодействие.



Сенатор отметил и качественное отличие переговорного процесса между двумя лидерами, которое выражается в общей продуктивности диалога между сторонами как на двусторонней, так и на многосторонней основе.



Для Турции этот газовый проект значим не только как транзитный - он повышает роль страны и выгоден ей экономически, отметил руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев. У "Турецкого потока" есть серьезное фундаментальное основание в виде растущего спроса на импортный газ в Европе, считает политолог.



- Доставка газа потребителям должна быть надежна, конкурентоспособна, безопасна и независима от политической конъюнктуры. "Турецкий поток" полностью удовлетворяет этим требованиям, работает на них. России нужны рынки сбыта и надежный транзит, для Турции проект важен в стратегическом плане, потому что он поднимает ее значимость для Европы, - отметил он.



С появлением газового хаба российский газ не только станет основным для турецкого рынка - Анкара станет распределителем голубого топлива из РФ для стран Южной Европы, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



О намерении разработать проект газопровода по дну Черного моря для поставок российского газа в Европу Владимир Путин заявил еще в конце 2014 года. "Турецкий поток" стал альтернативным вариантом проекту "Южный поток" в связи с отказом Болгарии от участия в нем. "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода по морскому дну до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Трубопровод состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа в Турцию, вторая - для снабжения голубым топливом стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки российского газа по новому газопроводу ожидаются в 2020 году. Источник - Известия

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