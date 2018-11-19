|15:31 Китай начал новую Игру в Азии, - Минксин Пай
15:30 Анкара по "Турецкому потоку-2" вливается в Европу
15:27 National Interest: Сейчас решается экономическое будущее Афганистана
15:26 Китай на пути от региональной державы к мировому доминированию
15:24 Кыргызстанец Рустам Ибрагимов стал чемпионом мира по кикбоксингу
15:23 Не в бровь, а в газ: Турция становится хабом для российского топлива
15:19 Преодоление прогресса, или Смерть либерализма, - А.Халдей
11:00 Обстановка в Таджикистане. Обратный транзит – с Ближнего Востока в ЦА, - В.Прохватилов
10:58 Назарбаевщина. Два в одном – союзники России и партнеры Порошенко, - А.Уваров
10:55 Из жизни некрофилов... Алмазбек Атамбаев назвал своих оппонентов трупоедами
10:08 Просто Мурзик... Экс-премьер Киргизии Муралиев сменил фамилию на.. Мурзалиев
09:51 Саудовского принца Мухаммеда бен Салмана хотят разжаловать из наследных принцев
09:44 Американские "ножки Буша" толкают Москву и Астану к торговой войне, - СП
09:20 Горбачев выполнил волю Трумэна. 70 лет назад подписана директива о развале СССР, - А.Балиев
09:16 В отношения Таджикистана и Узбекистана добавили рогунской энергии, - "Къ"
09:11 Турецкий потоп. Народная любовь к новому газопроводу затопила стамбульский Hilton, - репортаж А.Колесникова
09:03 Сокрытие возможностей или триумфальное шествие? Китай стоит перед серьезным стратегическим выбором, - А.Лукин
09:01 Британия проводит независимую от США политику в Иране, - Ф.Селимова
08:57 В Конгрессе США создан Кокус по Узбекистану, - В.Панфилова
00:37 Соперничество за "Талибан". Зачем Россия мирит афганцев, - К.Кривошеев
00:28 В Узбекистане начали строить завод по выпуску автомобилей Hyundai
00:25 Атамбаев и его команда наняли международного жулика Маевского, чтобы.., - в КырВерхах опять жуткая свара
|21:31 Правительство Таджикистана создаст торговые представительства в ряде зарубежных стран
20:59 Бухгалтерша сбежала в другую страну... Экс-кыр-президент Атамбаев прокомментировал скандальную смету предвыборной кампании кыр-президента Жээнбекова
19:45 Новым прокурором Баткенской области назначен Ороз Бердибаев
19:35 Афган, 1990-е: что было-то? - Татьяна Корсакова
19:27 Директорами "президентских школ" Узбекистана назначат иностранцев
18:43 Наверное только для кыргызов зима приходит неожиданно, - "Кыргыз Туусу"
18:40 Сколько денег освоил на выборах президент Сооронбай Жээнбеков?
18:37 Тихая экспансия. Казахский Шымкент становится периферией узбекского Ташкента, - А.Мамашев
18:21 Киргизские циркачи восстали против своего руководителя Исанаева
17:53 Стамбул. Путин и Эрдоган отпраздновали конец стройки морской трубы "Турецкого потока"
17:37 Трамп, Си и папуасы. Спор между Китаем и США оставил саммит АТЭС без декларации
17:32 Пожары в Калифорнии: куда пропало 600-1200 калифорнян?
16:44 Британия находится во власти российских хакеров (от здравоохранения до энергетики), - истерит Daily Mail
16:25 Аркадаг сменил министра сельского хозяйства Туркмении: Язмырадов вместо Энермырадова
16:12 Алматы. Борьба за горно-курорт Кок-Жайляу превращается в... экоджихад
16:08 "Настоящий Ататюрк": правда и мифы об "отце турецкого народа" через 80 лет после его смерти
16:04 Мальчик или аборт. Почему на Кавказе и в Азии избавляются от неродившихся девочек
15:56 Каски сорваны. Торговцев человеческими органами Запад признал героями, - ВПК
15:41 Янычары Елбасы. Удалось ли программой "Болашак" воспитать новую казахстанскую элиту?
15:13 Арестован вице-министр энергетики Казахстана Шкарупа
15:10 Syndication Bureau: Отношениям между США и Турцией грозит новое обострение?
15:01 Нефтяная игла и космическое одиночество Путина, - А.Халдей
14:45 Либо русские проснутся, либо исчезнут, - Александр Дугин
14:42 США налаживают через Центральную Азию северный транзит в Афганистан, - А.Уваров
13:13 Блеск и нищета US Army: США расписалась в бессилии перед Россией и Китаем
13:10 Злая судьба Хашогги. Джентельмены расчленяют джентельменов, - Э.Лимонов
10:50 Свезенные в аэропорт каракалпакские аксакалы выразили дружный одобрямс курсу реформ Ш.Мирзиеева
10:38 МИД Туркмении опровергает измышления РосСМИ. Ситуация на афган-границе тиха и стабильна
09:23 В газовой камере. Бишкек накрыл непродыхаемый смог, - 24.kg
|Кыргызстанец Рустам Ибрагимов стал чемпионом мира по кикбоксингу
15:24 20.11.2018
Кыргызстанец Рустам Ибрагимов стал чемпионом мира среди профессионалов по кикбоксингу.
В Алматы (Казахстан) прошел международный турнир организации IBU Kyodokyokushin.
Ибрагимов бился за пояс чемпиона в разделе К1 в весовой категории до 70 килограммов. Противостоял ему казахстанец Мухаммеджан Абдуллаев.
"Примерно на второй минуте первого раунда после нескольких нокдаунов соперник отказался продолжать бой", - отметил Рустам Ибрагимов.
Ранее, в 2018-м, Рустам Ибрагимов стал чемпионом Азии. "Это моя восьмая победа в десяти боях на профессиональном ринге, - добавил спортсмен. - В ближайшее время собираюсь выступить в Бишкеке на турнире по пенчак силату".