Кыргызстанец Рустам Ибрагимов стал чемпионом мира по кикбоксингу

15:24 20.11.2018

Кыргызстанец Рустам Ибрагимов стал чемпионом мира среди профессионалов по кикбоксингу.



В Алматы (Казахстан) прошел международный турнир организации IBU Kyodokyokushin.



Ибрагимов бился за пояс чемпиона в разделе К1 в весовой категории до 70 килограммов. Противостоял ему казахстанец Мухаммеджан Абдуллаев.



"Примерно на второй минуте первого раунда после нескольких нокдаунов соперник отказался продолжать бой", - отметил Рустам Ибрагимов.



Ранее, в 2018-м, Рустам Ибрагимов стал чемпионом Азии. "Это моя восьмая победа в десяти боях на профессиональном ринге, - добавил спортсмен. - В ближайшее время собираюсь выступить в Бишкеке на турнире по пенчак силату".