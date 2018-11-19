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National Interest: Сейчас решается экономическое будущее Афганистана
15:27 20.11.2018

В докладе Всемирного банка "Ведение бизнеса" говорится, что за последний год Афганистан добился серьезных улучшений

Международных экономических доноров ждут хорошие новости, когда они соберутся 27?28 ноября в Женеве для рассмотрения экономического прогресса Афганистана. Экономическая деятельность Афганистана получила положительные отзывы со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ), пишет Эрл Энтони Уэйн в статье для The National Interest.

Однако партнеры Афганистана должны четко заявить афганскому правительству о том, что продолжение финансовой помощи зависит от продолжения внутренних реформ. Страны-доноры также должны разъяснить всем заинтересованным сторонам, включая талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что жизнеспособные мирные переговоры имеют важное значение для получения крупных экономических дивидендов в будущем. Совсем недавно в Катаре специальный посланник США по мирному урегулированию конфликта в Афганистане Залмай Халилзад провел раунд переговоров с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В докладе Всемирного банка "Ведение бизнеса" говорится, что за последний год Афганистан добился серьезных улучшений. Несмотря на серьезные проблемы в области безопасности, засуху, низкий экономический рост, Афганистану удалось подняться на 16 пунктов в рейтинге Всемирного банка, в который входят 190 стран. Несмотря на то, что Афганистан занимает всего 167-е место в "Рейтинге ведения бизнеса", это обстоятельство следует рассматривать как значительное достижение, учитывая чрезвычайно сложные условия в стране. Как заявил один высокопоставленный международный чиновник: "Чаша, безусловно, наполовину полна".

В недавних отчетах МВФ также упоминается "заметный прогресс" в области финансового управления и реформ финансового сектора. Правительство Афганистана значительно улучшило мобилизацию внутренних доходов, управление финансами, укрепило финансовую систему и усилило антикоррупционный контроль. В октябре 2016 года международные доноры пообещали финансовую помощь в размере $15 млрд, если афганское правительство добьется существенных успехов в продвижении внутренних реформ. Отчеты Всемирного банка и МВФ показывают, что Кабулу удалось выполнить свои обещания. На предстоящей конференции в Женеве страны-доноры должны похвалить успехи Афганистана и подтолкнуть его к более глубоким реформам.

Также в Женеве может возникнуть вопрос о том, что афганское правительство, США и другие страны должны улучшить ситуацию в сфере безопасности, поддерживать мирные инициативы и содействовать внутренней политической стабильности. Поиск жизнеспособного пути к мирному урегулированию имеет ключевое значение для достижения значительных экономических показателей. Экономика, политика и ситуация в сфере безопасности тесно связаны между собой.

Рост ВВП Афганистана резко замедлился после вывода большей части войск США и НАТО в 2015 году. Рост сократился с 14,4% в 2012 году до 1,3% в 2017 году. Экономика сильно пострадала из-за засухи и тяжелых боев между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственными силами. Кроме того, на экономическую ситуацию сильно влияет неопределенность, связанная с парламентскими выборами 2018 года и президентскими выборами в апреле 2019 года.

Поддержка международных доноров по-прежнему имеет жизненно важное значение для афганского бюджета и программ по развитию страны в обозримом будущем. Дефицит бюджета сохраняется на уровне в 35?40%. Расходы на обеспечение безопасности по-прежнему превышают 20% ВВП, поглощая инвестиции, которые можно было бы направить на развитие экономики, в случае улучшения ситуации в сфере безопасности. Продолжающийся конфликт подрывает доверие инвесторов, сокращает инвестиции и негативно сказывается на экономическом росте. Согласно прогнозам МВФ, в 2019 году экономический рост Афганистана составит 3%.

В начале 2018 года афганское правительство попыталось инициировать мирные переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В июне 2018 года Кабулу удалось достигнуть первого в истории трехдневное прекращение огня. Затем "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказался вести прямые переговоры с афганским правительством, запустив серию военных атак, чтобы продемонстрировать свою способность наносить правительственным силам значительный ущерб. Афганским силам безопасности и их американским союзникам еще предстоит отбросить наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тем не менее "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готов принять участие в мирных переговорах при участии США и других стран. В настоящий момент идет напряженная работа над мирным урегулированием. После переговоров в Катаре специальный посланник США выразил "осторожный оптимизм", указав, что мирное соглашение может быть достигнуто до президентских выборов в Афганистане в апреле 2019 года. Между тем появились сообщения о том, что президентские выборы могут быть перенесены, чтобы полностью сосредоточиться на мирном урегулировании. Саммит международных доноров в Женеве может предоставить его участникам возможность поддержать мирный процесс, обсудив преимущества мира для афганского народа.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542716820
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