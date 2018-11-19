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Анкара по "Турецкому потоку-2" вливается в Европу
15:30 20.11.2018

Путин и Эрдоган укрепляют стратегическое партнерство России и Турции

Станислав Тарасов

Президент России Владимир Путин совершил однодневный рабочий визит в Турцию, где в Стамбуле вместе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие в режиме видеоконференции в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток-2".

ИА REGNUM наблюдало за этим визитом по турецким информационным телеканалам, которые освещали практически каждый шаг российского лидера с момента прибытия в аэропорт Стамбула в 14:29 по местному времени. Правда, шел дождь, но это нисколько не омрачило впечатления от оценки состоявшегося действительно важного исторического события. Именно так оценивали церемонию завершения строительства морского участка газопровода практически все авторитетные турецкие эксперты, которые комментировали это событие.

Но вначале приведем общие сведения об этом проекте. "Турецкий поток-2" берет начало в районе города Анапа и выходят на берег Турции в Кыйыкее, расположенном примерно в 100 километрах от Стамбула. Он проходит по дну Черного моря, длина морской части трубы составляет около 930 километров, сухопутного участка по турецкой территории - 180 километров. Проект оценивается в семь миллиардов долларов.

Первая нитка трубопровода предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая - на рынки стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность прокачки каждой нитки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год. Как ожидается, он вступит в эксплуатацию в конце 2019 года. А теперь приведем оценку турецких экспертов, которая редко звучит в российских СМИ и поэтому представляет определенный интерес.

Первое. "Турецкий поток-2" закрепляет как минимум на ближайшие 50 лет стратегическое партнерство и сотрудничество между Анкарой и Москвой в сфере поставок газа. Согласно отчету, подготовленному турецким Центром экономических и внешнеполитических исследований (EDAM), газопровод, с одной стороны, сыграет важную роль в обеспечении потребности Турции в природном газе, которая в 2035 году достигнет 71,8 миллиарда кубометров, с другой - обеспечит создание 13,5 тысячи дополнительных рабочих мест, а также рост доходов населения на 100 миллионов долларов и национального дохода на 546 миллионов долларов.

Проект обеспечит природным газом такие промышленные города с высокой численностью населения на западе Турции, как Стамбул, Бурса, Коджаэли, Измир и будет способствовать дальнейшему развитию турецкой энергетики.

Второе. Проект напрямую связывает энергосистемы Турции и России, ведет к соединению гигантские российские запасы газа и турецкую распределительную сеть. В случае, если удастся договориться о поставках газа "Турецкого потока-2" из Турции в Европу, эта страна превращается в крупнейший на Ближнем Востоке энергетический хаб, становится мостом между Востоком и Западом, ключевым узловым энергетическим пунктом для южной и юго-восточной Европы, что резко повышает и укрепляет ее геополитическое значение.

Третье. Анкара не подалась давлению Вашингтона и не отказалась от этого проекта. Она не опасается включиться в игру против Украины, так как понимает, что в скором времени та - как и Молдавия, Румыния, Болгария - будет исключена из транзитеров экспортируемого природного газа. Говоря иначе, Анкара готова принимать участие в серьезных масштабных геополитических изменениях, которые состоятся в результате реализации сценариев с участием России по региональной интеграции. Кстати, об этом говорил Путин в стамбульском Центре Конгрессов на церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток-2".

Четвертое. В то же время турецкие эксперты предупреждают, что Анкара должна быть готовой к отражению ответных ударов США, которые, по их мнению, станут максимально препятствовать проникновению "Турецкого потока-2" в Европу. В этой связи вспоминают даже мнение американского эксперта в сфере энергетики Уильяма Энгдаля, который недавно на страницах турецкого издания Turkiye отметил, что новые поставки газа в Турцию из России и оттуда в Европу усиливают влияние Москвы не только в этой стране, но и "раскалывают Европу". Энгдаль не исключает, что американцы могут предпринять очередную попытку совершить переворот в Турции и в некоторых европейских странах.

Пятое. Кстати, об этом пишет и польское издание Nowe Panstwo, указывая на геополитическое значение для Европы реализации проектов (охват с флангов) "Северный поток - 2" и "Турецкий поток - 2", при этом содержится намек на то, что Польше пора определиться так, как это делает Турция, фундаментом чего является "газовая политика России". А германское издание Frankfurter Allgemeine Zeitung считает, что в после пуска "Турецкого потока - 2" энергетическая безопасность Европы "оказывается в руках Берлина и Анкары" как стран-транзитеров российского газа.

Для Путина и Эрдогана нынешняя встреча в Стамбуле - пятая за этот год. Между двумя лидерами установился необходимый уровень политического доверия. Точнее, Москва понимает, что Анкара вряд ли уже уступит Западу обретенное новое политическое и геополитическое качество, возможность принимать участие и самой решать важные региональные и международные проблемы, выходить на совместные согласованные позиции.

Может быть, рождается новая геополитическая конфигурация Россия - Турция и обозначается определенный переломный момент. Но не будем спешить, ведь Вашингтон понимает, что его сдвигают на второй план. Впереди еще немало сложностей и борьбы.

Источник - iarex.ru
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