Рахмон станцевал на концерте в честь Рогунской ГЭС

18:08 20.11.2018

Вечером, 17 ноября, в Наврузгохе города Душанбе состоялось торжественное мероприятие в честь начала работы первого агрегата Рогунской ГЭС. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе со старшим сыном мэром Душанбе Рустами Эмомали, аплодировал артистам и немного станцевал, сообщает портал Ахбор.



Когда ансамбль "Навои Бадахшон дошла до строк "Бо нур вузӯъ карда, гузоред намоз" ("Совершите намаз, сделав омовение светом") Эмомали Рахмон стал танцевать и ему в тот момент аплодировали Рустами Эмомали и другие зрители.



16 ноября 2018 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон официально запустил первую турбину Рогунской ГЭС.



По данным министерства культуры Таджикистана, 17 ноября в государственном учреждении "Наврузгох" города Душанбе состоялось театрализованное представление, посвященное сдаче в эксплуатацию первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции.



Эмомали Рахмон любит танцевать во время публичных мероприятий и концертов под мелодии любимых им песен, отмечается в статье.



Так в марте 2017 года во время празднования Навруз в городе Турсунзаде президент Таджикистана пустился в пляски под песню молодого певца Мухаммадрафи Кариматулло.



А 25 марта 2018 года в Наврухгохе города Душанбе, когда снова отмечали Навруз, президента Эмомали Рахмона вдохновил на танец песня "Ид омад, ид омад" (Пришел праздник").