Умер выдающийся театральный режиссер Эймунтас Някрошюс

20:20 20.11.2018

Эймунтас Някрошюс - один из самых необычных театральных режиссеров - скоропостижно скончался в Литве



Известный театральный режиссер Эймунтас Някрошюс скончался в Литве. Его родственник, депутат парламента Литвы Арвидас Някрошюс, сообщил, что режиссер умер скоропостижно в клинике Вильнюсского университета.



Литва поражена известием о скоропостижной смерти режиссера. Президент страны Даля Грибаускайте выразила свои соболезнования.



Постановки Някрошюса были непростыми, метафоричными, запутанными, образными. Он творил в духе символизма, по сути рассказывая со сцены не содержание литературного произведения, а слагая притчу.



21 ноября Някрошюсу исполнилось бы 66 лет.



Он родился в 1952 году в деревне Пажобрис в советской Литве. Закончил московский ГИТИС, в котором учился на режиссерском отделении под руководством известнейшего Андрея Гончарова. С театром была связана вся жизнь Някрошюса - он работал в целом ряде театров, стал учредителем театральной студии в Литве Meno fortas (Крепость искусства), ставил спектакли для театральных фестивалей.



Среди постановок Някрошюса самые разные произведения: от Чехова с Пушкиным до Гете и Ветхого завета. Его постановки всегда вызывали бурю эмоций - от чистого восторга до яркой неприязни.



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New York Times писала о "Гамлете" Някрошюса: "Эмоции, которыми обуреваемы его персонажи, так же просты и понятны, как силы природы".



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Сцена из спектакля "Гамлет" Някрошюса

Свой в России

Някрошюса хорошо знали и любили в России. В Москве он ставил драмы "Вишневый сад", "Калигулу". В Большом театре идут поставленные им оперы - "Макбет" Верди и скандальные "Дети Розенталя" композитора Леонида Десятникова.



Спектакли Някрошюса всегда были узнаваемы. У него был свой особенный почерк, хотя само понятие "режиссерский театр" он не любил. Однажды сказал в интервью, что режиссура - профессия вторичная, производная: "Надо быть скромнее. Фундамент всего - литература, которая мне вообще кажется главным из искусств" .



"Умом Някрошюса не понять, аршином общим не измерить, вот только верить ему нельзя. Он говорил: "Давайте попробуем. Я не знаю, как это делать". На самом деле, он все знал", - сказал как-то о Някрошюсе народный артист России Алексей Петренко.



"Один из пятерки лучших в мире"

В Литве новость о неожиданной кончине режиссера, застала врасплох его коллег и друзей, сообщает журналист Наталья Фролова. Многие признаются, что опечалены настолько, что даже не могут сосредоточиться на работе.



"Умерла целая эпоха в литовском театре. Без Некрошюса театр потерял глубину, - написал один из литовских режиссеров Оскарас Коршуновас в "Фейсбуке".



Актер Рамунас Рудокас, который играл в спектаклях Някрошюса в течение 16 лет, назвал Някрошюса одним из пяти величайших режиссеров мира .



"Он был человеком - легендой, тайной. Таких людей обычно называют гениями. Они мало говорят или вообще не говорят", - отозвался о Някрошюсе известный литовский оперный певец Витаутас Юозапайтис.