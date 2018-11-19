Из Узбекистана в Израиль пытались вывезти приписываемый Рембрандту эскиз стоимостью пять млн евро

20:57 20.11.2018

Из Узбекистана в Израиль попытались вывезти эскиз, атрибутируемый предположительно голландскому живописцу XVII века Рембрандту, примерной стоимостью пять миллионов евро. Яккасарайский районный суд по уголовным делам Ташкента постановил конфисковать эскиз в качестве вещественного доказательства, сообщает Радио "Озодлик". Было принято решение о конфискации картины до следующего заседания, когда ожидается решение по делу, которым занимался следователь РОВД Яккасарайского района Ташкента Александр Югай.



Владелец графической картины, 50-летний инженер из Ташкента, гражданин Узбекистана Андрей Плужников утверждает, что ею мошенническим путем завладел в 2014 году перекупщик Камил Юлдашев, причем при передаче картины присутствовал известный реставратор Дильшод Азизов. Получив картину, Юлдашев, по словам Плужникова, "скрылся с горизонта", после чего 14 июня 2018 года рисунок был обнаружен в багаже некоего Рафаэля Фузаилова, пытавшегося контрабандой вывезти его из Ташкента в Израиль.



Плужников заявил МВД и прокуратуре, что стал жертвой мошенника. По его заявлению было возбуждено уголовное дело, где он фигурировал в качестве потерпевшего. Однако в Генпрокуратуре Узбекистана "Озодлику" сообщили, что Юлдашев купил у него картину законным путем, а коллекционер продал ее по собственной воле. Юлдашев, выступивший посредником при продаже картины, был оправдан, и Плужников из пострадавшего превратился в свидетеля. В суде продолжаются прения сторон. "В своем решении суд определит дальнейшую судьбу этой картины, которая является вещественным доказательством в уголовном деле", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.



Андрей Плужников - сын известного в Ташкенте коллекционера живописи, ветерана Великой Отечественной войны Николая Плужникова, - утверждает, что отец незадолго до смерти в 2004 году показал ему этот эскиз, написанный гусиным пером, и сообщил, что это самая дорогая картина в его коллекции. "По словам отца, эту картину он взял в качестве трофея во время штурма Берлина в 1945 году. Согласно надписи сзади картины, ее привезли в Германию в 1940 году. У меня имеется заключение экспертизы Минкульта Узбекистана, подтверждающая, что эта картина действительно принадлежит кисти Рембрандта", - сказал Андрей Плужников. По его словам, стоимость картины на мировых аукционах составляет 12 миллионов евро.



Ташкентский скульптор Абдумалик Турдиев, знавший Николая Плужникова, подтвердил, что тот коллекционировал трофейные картины. По его словам, многие критики знали, что у пенсионера, бывшего сотрудника органов внутренних дел, были произведения российских и западных художников, но это были "картины средненького уровня", а Рембрандта он никому, кроме сына, не демонстрировал.



Комиссия по проведению художественной экспертизы Министерства культуры Узбекистана предоставила следствию предварительное заключение, сделанное после конфискации эскиза, где говорится, что "картина имеет историко-художественную ценность, так как предположительно принадлежит школе Рембрандта". В то же время окончательное решение о подлинности рисунков Рембрандта может вынести только экспертиза в Амстердаме.



В 1990-е годы узбекские власти руководствовались внутренними законами, согласно которым был запрещен вывоз из страны любых предметов искусства и старины, созданных до 1965 года. С 1 января 2017 году указом президента Шавката Мирзиеева был разрешен экспорт всех ранее запрещенных к вывозу за границу видов товаров и сырья, в частности картины стало можно проводить через таможню как товар, поскольку, как говорится в указе, экспорт художественных ценностей "подлежит постановке на учет в органах государственной таможенной службы в порядке, установленном законодательством".