Убийцей Баткенского прокурора оказался начальник Баткенского областного управления капитального строительства

22:05 20.11.2018

Что известно о подозреваемом в убийстве прокурора Баткена?



На днях убили прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова.



В качестве подозреваемого проходит руководитель Баткенского областного управления капитального строительства М. К.



Корреспондент Turmush узнал, какая информация на сегодня известна относительно подозреваемого.



М. К. родился в 1979 году в городе Баткен. По национальности кыргыз.



Имеет высшее образование: в 2001 году окончил Бишкекский гуманитарный университет, в 2004 году – Академию при президенте КР, а в 2006 году – Ошский государственный университет. Его специальности: юриспруденция, политология и менеджмент.



Трудовой путь начал в 2001 году ведущим специалистом по кадровым вопросам организационного отдела мэрии города Бишкек;



С декабря 2001 года до марта 2002 года - ведущий специалист отдела местного самоуправления Октябрьской райгосадминистрации мэрии города Бишкек;



С августа 2002 года до февраля 2004 года - главный специалист отдела организационной работы и местного самоуправления Баткенской областной госадминистрации, ведущий специалист отдела социально-культурного развития;



С февраля 2004 года до декабря 2004 года - Академия управления при президенте КР. Слушатель магистерской программы "Менеджмент государственного управления в самоуправлении";



С января 2005 года до октября 2006 года - главный специалист отдела организационной работы и местного самоуправления госадминистрации Баткенской области;



С октября 2006 до марта 2008 года - ведущий специалист в Центральном территориальном представительстве (по Чуйской, Талаской областям и городу Бишкек) Агентства КР по делам государственной службы;



С марта 2008 года до октября 2009 года - консультант, заместитель заведующего отделом Комитета Жогорку Кенеша по этике и регламенту;



С октября 2009 года по апрель 2010 года - эксперт службы взаимодействия Секретариата президента КР;



С августа 2010 по февраль 2011 года - начальник управления региональной и социальной политики Министерства по делам молодежи КР;



С февраля 2011 года по март 2012 года - заведующий отделом Комитета по молодежной политике, развитию физкультуры и спорта Жогорку Кенеша;



С марта 2012 по декабрь 2015 года - эксперт отдела специализированных видов экспертиз Жогорку Кенеша;



С декабря 2015 года по май 2016 года - заместитель заведующего отдела специализированных видов экспертиз Жогорку Кенеша;



С мая 2016 года по настоящее время - начальник Баткенского областного управления капитального строительства Департамента жилищно-гражданского строительства при Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве КР.



Женат, 3 дочери и сын.



Напомним, 19 ноября суд принял решение о заключении М. К. под стражу сроком на 2 месяца.



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Ранее Turmush писал, где и когда прошли похороны убитого прокурора области А.Мамажакыпова.



убитый прокурор



18 ноября А.Мамажакыпов найден мертвым. На тот момент было известно, что 17 ноября в автомобиле марки "Лексус LX470", принадлежащем местному жителю, были найдены следы крови. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции нашли тело прокурора области с признаками насильственной смерти. Подозреваемый был задержан.



Позже пресс-секретарь УВД Баткенской области Дамира Юсупова рассказала Turmush, с кем и куда А.Мамажакыпов выезжал в день убийства.