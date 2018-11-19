 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Экс-эмир" "Хизб-ут-Тахрира" в Узбекистане Насыров объявил о своем выходе из партии
22:52 20.11.2018

Хафизулло Насыров, который являлся одним из первых руководителей запрещенной в Узбекистане религиозной партии "Хизб-ут-Тахрир", объявил о своем выходе из ее состава.

Хафизулло Насыров, который в 1997-1999 года считался "эмиром" (вождем – Ред.) узбекистанского отделения религиозной партии "Хизб-ут-Тахрир", был арестован спустя немного времени после серии взрывов 16 февраля 1999 года в Ташкенте. В марте 2000 года узбекский суд приговорил его к двадцати годам тюремного заключения. Основной задачей запрещенной во всех странах Центральной Азии религиозной партии "Хизб-ут-Тахрир" является создание всемирного "Халифата".

По словам собеседника, отправившего видеообращение Хафизуллы Насырова в редакцию "Озодлика", "обращение Насырова к своим сподвижникам" было записано сотрудниками правоохранительных органов в начале ноября этого года.

Один из высокопоставленных чиновников МВД Узбекистана сообщил, что видеообращение Хафизуллы Насырова было записано сотрудниками министерства "для служебного пользования". "У них не было в планах распространять это видео. Но, кажется, кто-то из сотрудников выложил видеозапись в Интернет", – сказал чиновник.

Один из родственников "эмира" подтвердил, что мужчина на видео действительно является Хафизуллой Насыровым. Свое решение о выходе из партии "Хизб-ут-Тахрир"​ Хафизулло Насыров преподносит в качестве обращения "к своим сподвижникам, отбывающим наказания в тюрьмах Узбекистана".

"После долгих раздумий, противоречивых переживаний, которые посещали меня в течение всего периода моего нахождения в тюрьме, особенно в последние годы, а также многих проделанных реформ, в конце января 2017 года я, будучи членом "Хизб-ут-Тахрира", осознал, что программа партии написана неправильно. Теперь официально объявляю о том, что отказываюсь от хизбутской деятельности и выхожу из этой партии", – говорит Хафизулло Насыров.

"Пусть будет вам известно, что Хизб – это не религия. Покинуть хизб – это не такое уж страшное дело, как выйти из ислама, или не такая опасная вещь, как смена мазхаба... В своей деятельности "Хизб-ут-Тахрир" обращает больше внимания политическим вопросам, игнорируя при этом множество необходимых религиозных предписаний. Политические вопросы он ставит превыше всего. Поэтому сегодня ни для кого не секрет, что подобные действия вызвали множество проблем. Я пришел в ужас, осознав, что относился очень безответственно к судьбе многих людей, что в результате привело ко многим непоправимым последствиям", – говорит бывший руководитель узбекистанского отделения партии.

Как сообщил один из родственников "экс-эмира", "чиновники узбекского правительства, посетившие дом родителей Хафизуллы Насырова весной этого года, сообщили им о том, что их сын находятся в добром здравии и, возможно, этой осенью может выйти на свободу".

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1542743520
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