Российская МТС понесла рекордные убытки ($562 млн) из-за "узбекского дела"

22:55 20.11.2018

Российская телекоммуникационная компания МТС отчиталась об убытке в 37 млрд рублей ($562 млн) по итогам третьего квартала 2018 года. Об этом сообщает Forbes.ru.

Убыток составил больше трети от выручки компании (128,5 млрд рублей или $1,95 млрд, этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7%). При этом в отчетности компании впервые были консолидированы результаты МТС-банка, а акции оператора на плохой отчетности упали на 5%.



На финансовые результаты компании повлиял резерв в 55,8 млрд рублей ($848 млн) под урегулирование возможных последствий антикоррупционного расследования, которое ведет Минюст США в связи с бизнесом компании в Узбекистане.



Расследование в отношении МТС, VimpelCom (ныне - VEON) и TeliaSonera начали в 2014 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США(SEC), американский Минюст и прокуратура Нидерландов. Компании якобы платили взятки за лицензии и частоты в Узбекистане высокопоставленным местным чиновникам, близким к дочери тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнаре. Все подозрительные сделки совершались в период с января 2006 по октябрь 2011 года.



В феврале 2016 года VimpelCom договорилась об урегулировании дела с властями США и Нидерландов - компании пришлось выплатить $795 млн. Компания Telia выплатила $965 млн.



В последний раз МТС оканчивала квартал с убытком год назад. По итогам третьего квартала 2017 года убыток составил 3,2 млрд рублей ($48,6 млн), тогда это было вызвано обесценением активов компании в Туркменистане.



МТС пришла на рынок Узбекистана в 2004 году после приобретения узбекской компании связи "Уздунробита". В 2012 году власти Узбекистана обвинили компанию в незаконной эксплуатации свыше 250 базовых станций, нецелевом использовании денежных средств, расхищении имущества, использовании противоправных схем по обналичиванию средств и уклонению от налогообложения, а также в отсутствии лицензий у региональных филиалов. Общая сумма претензий, предъявленных узбекской Генпрокуратурой, антимонопольными органами, Узбекским агентством связи и информатизации, налоговыми органами к ООО "Уздунробита", превысила $1 млрд., что составило сумму вложенных инвестиций МТС в развитие бизнеса в Узбекистане. Позже между компанией и государством был найден компромисс, и оператор продолжил работать на рынке Узбекистана вплоть до 2016 года.