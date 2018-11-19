В Киргизии 24/11 созывают Народный Курултай. Требовать отчет с властей

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23:15 20.11.2018
Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев приглашены на народный курултай. На данный момент еще не ответили по поводу своего участия
Автор: Жылдыз Джускембаева
SUPER.KG
Президент Сооронбай Жээнбеков и экс-президент Алмазбек Атамбаев приглашены на народный курултай. Как сообщил порталу SUPER.KG один из организаторов курултая Айбек Мырза, приглашения им поступили вчера, 19 ноября.
Представитель СДПК Кундуз Жолдубаева заявила, что вопрос участиея Атамбаева на курултае рассматривается.
24 ноября пройдет республиканский курултай, организованный политическими силами и гражданским обществом страны. На нем будет дана оценка работы экс-президента Алмазбека Атамбаева, действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова и Жогорку Кенеша.
Источник: super.kg