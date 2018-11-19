В Кабуле взорвали банкет богословов во Дворце бракосочетания - 43 погибших, 83 - ранено

23:24 20.11.2018

Взрыв на встрече богословов в Кабуле: погибли десятки человек



По меньшей мере 43 человек погибли и не менее 83 получили ранения в результате взрыва во дворце бракосочетаний в Кабуле, где видные священнослужители собрались на празднества в честь дня рождения пророка Мухаммеда.



Взрыв произошел в банкетном зале. Как передает телеканал Tolo News, в момент взрыва в зале находились около тысячи человек.



По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие смертник.



"Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство внутри зала бракосочетания, где исламские богословы собрались, чтобы почтить память пророка Мухаммеда", - цитирует представителя МВД Афганистана агентство Рейтер.



Три источника агентства сказали, что погибли более 50 человек. Tolo News сообщает, что официально подтверждена смерть 43 человек.



Представитель дворца бракосочетаний, помещения которого используется для политических и религиозных собраний, сообщил агентству Франс пресс, что смертник взорвал себя, пробравшись в гущу людей. "Я сам насчитал 30 погибших", - сказал он на условиях анонимности.



По количеству жертв это одно из самых крупных нападений в Афганистане за последние месяцы.



В октябре волна насилия прокатилась по стране во время парламентских выборов.



Нападения и взрывы в Афганистане регулярно совершают как представители "Талибана", так и "Исламского государства" (обе группировки запрещены в России).



Пока ответственность за взрыв в банкетном зале в Кабуле никто на себя не взял.